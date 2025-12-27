Tội ác của kẻ giết người, đốt nhà ở TPHCM

Vì cờ bạc, nợ nần và lòng tham, Đồng Xuân Quỳnh đã gây nên tội ác với chính gia đình đã thuê mình làm việc. Gã xuống tay sát hại người mẹ, khiến những đứa con phải sống trong đau xót, ám ảnh.

Trong phiên tòa xét xử tội ác của Quỳnh, gã cúi mặt, nói lời xin lỗi gia đình bị hại và cha mẹ ở quê.

Ra tay tàn độc

Theo hồ sơ vụ án, Đồng Xuân Quỳnh (37 tuổi, quê Thái Nguyên) học hết lớp 12 rồi ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 2017, Quỳnh bị TAND TP Thái Nguyên (cũ) tuyên phạt 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.

Giữa năm 2020, Quỳnh vào TPHCM làm giám sát thi công nội thất. Khi được giao theo dõi việc sửa chữa căn nhà của bà Nga (66 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận cũ), bị cáo dần nắm rõ sinh hoạt của gia đình, biết thời điểm nạn nhân thường ở nhà một mình.

Quỳnh cũng biết gia đình bà Nga vừa bán một căn nhà khác khoảng 12 tỷ đồng và mua căn nhà đang ở với giá 8,5 tỷ đồng.

Camera ghi lại hình ảnh Quỳnh ra vào nhà bị hại (Ảnh: Công an cung cấp)

Thời điểm đó, bị cáo đang lún sâu vào cờ bạc qua mạng, thua lỗ kéo dài, nợ nần chồng chất. Các chủ nợ liên tục thúc ép, đe dọa, khiến Quỳnh rơi vào trạng thái bế tắc và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để trả nợ.

Trưa 27/10/2020, Quỳnh đến nhà bà Nga với lý do kiểm tra nội thất. Thấy nạn nhân ở nhà một mình, bị cáo không ra tay ngay mà ngồi trò chuyện một lúc để chờ thời cơ. Khi bà Nga mất cảnh giác, Quỳnh bất ngờ tấn công từ phía sau khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, gã lục soát các phòng, lấy đi tiền mặt, ngoại tệ, nữ trang và nhiều tài sản có giá trị.

Nhằm che giấu hành vi, Quỳnh tiếp tục gây thương tích cho nạn nhân rồi phóng hỏa căn nhà để tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Sau khi gây án, bị cáo dùng xe máy của con gái gia chủ để bỏ trốn; số tài sản được mang đi bán, lấy tiền trả nợ thông qua tài khoản ngân hàng.

Khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà bốc cháy và trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt. Kết luận giám định pháp y xác định bà Nga tử vong do bị siết cổ, trên vùng cổ có vết thương.

Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, Quỳnh bị công an bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trả giá bằng mạng sống

Hơn 5 năm sau ngày gây án, Đồng Xuân Quỳnh bị đưa ra xét xử về các tội Giết người, Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản.

Không khí nặng nề bao trùm phiên tòa. Đứng trước bục khai báo, bị cáo cúi đầu, hai tay đan chặt, giọng nói nhỏ và ngắt quãng. Gã khai do nợ nần nên đã ra tay sát hại nạn nhân. Quá trình gây án kéo dài khoảng 4 giờ.

Tại tòa, một vị hội thẩm nhân dân đặt câu hỏi: “Bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn, mục đích chỉ là chiếm đoạt tài sản, vì sao lại ra tay đặc biệt tàn nhẫn như vậy?”.

Trước câu hỏi này, Quỳnh nói đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Trong phần trình bày của đại diện gia đình bị hại, họ nhiều lần phải dừng lại để lấy bình tĩnh. Người con của bà Nga cho biết, ngày xảy ra vụ án, các con đều đi làm. Họ nghĩ rằng mẹ ở nhà nghỉ ngơi như thường lệ, không ai ngờ được hành vi tội ác của Quỳnh.

Theo lời kể, trưa hôm đó, người con gái gọi điện hỏi thăm mẹ và đặt mua thức ăn gửi về nhà. Nhiều cuộc gọi liên tiếp không có ai bắt máy. Nghĩ mẹ đang ngủ trưa, người con nhờ dịch vụ giao thức ăn mang đến. Ít phút sau, cuộc gọi hồi đáp không phải để báo giao hàng mà là tin căn nhà đang cháy.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ là cháy nhà, hoàn toàn không thể tưởng tượng được mẹ đã không còn”, con gái bị hại nghẹn giọng nói.

Bị cáo Quỳnh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Gia đình bị hại cho biết, cú sốc mất mẹ trong hoàn cảnh đặc biệt đau đớn khiến các con rơi vào trạng thái ám ảnh kéo dài, tinh thần suy sụp. Trước HĐXX, họ đề nghị áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo, đồng thời yêu cầu bồi thường 900 triệu đồng cho tổn thất tinh thần, chi phí mai táng và các thiệt hại liên quan.

Khi được nói lời sau cùng, Đồng Xuân Quỳnh xin lỗi gia đình bị hại và cha mẹ ở quê. Giọng bị cáo run run, ánh mắt vẫn cúi xuống sàn phòng xét xử.

Nhận định vụ án, HĐXX cho rằng bị cáo vì động cơ chiếm đoạt tài sản đã ra tay sát hại nạn nhân một cách tàn nhẫn, phạm nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng, nhân thân xấu, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất để răn đe và phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đồng Xuân Quỳnh tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Cướp tài sản và 6 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án chung là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho đại diện gia đình bị hại số tiền 900 triệu đồng.

Phiên tòa khép lại, nhưng dư âm không chỉ là bản án. Khi cờ bạc và lòng tham chi phối lý trí, cái giá phải trả là sự tan vỡ niềm tin, vụ án trở thành lời cảnh tỉnh về một bước trượt dài biến mái ấm thành bi kịch.