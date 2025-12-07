Lũ cuốn trôi đường, 13 hộ dân ở Lâm Đồng bị cô lập

Trận lũ lịch sử diễn ra vào ngày 3-4/12 đã gây thiệt hại nặng nề tại khu phố Kim Bình, xã Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Nước sông Cái dâng cao, chảy xiết đã tạo ra một dòng chảy mới, cuốn trôi hoàn toàn một đoạn đường bê tông dân sinh, khiến nhiều hộ dân bị cô lập.

Đến chiều ngày 6/12, dù nước sông Cái đã rút dần, đoạn đường dân sinh nối trung tâm khu phố Kim Bình với các khu dân cư Giò Gà vẫn hư hỏng nặng, gây chia cắt giao thông. Nhiều người dân đã phải hỗ trợ nhau đưa xe máy ra khỏi vùng cô lập để thuận tiện đi lại.

Đây là tuyến đường độc đạo dẫn vào khu dân cư Giò Gà, khiến 13 hộ dân với 49 nhân khẩu, bao gồm nhiều học sinh và người lao động, bị cô lập hoàn toàn.

Đoạn đường bê tông dân sinh dài khoảng 30m đã bị lũ cuốn trôi và hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng phường Hàm Thắng đã khẩn trương báo cáo lên UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị sớm khắc phục, sửa chữa để nối lại đường giao thông cho người dân.

Chính quyền phường Hàm Thắng cùng các đơn vị liên quan đã phong tỏa hiện trường, đồng thời sử dụng xuồng cao su để tiếp tế thực phẩm, hỗ trợ các hộ dân bị cô lập ổn định cuộc sống. Đến chiều 6/12, người dân đã có thể đi bộ qua lại đoạn đường bị lũ cuốn.

Sau hai ngày bị cô lập, người dân đã có thể đi bộ qua lại để mua sắm các vật dụng thiết yếu.

Nước lũ chảy xiết đã cuốn trôi đất đá phần móng nền, để lộ ra các lớp bê tông mặt đường nằm ngổn ngang. Nhiều trụ bê tông dùng để trồng thanh long cũng bị cuốn trôi xuống đoạn đường hư hỏng.

Nước lũ từ hồ thủy lợi Sông Quao đổ về sông Cái đã gây xói mòn nghiêm trọng, tạo ra một hố trống rộng lớn dưới nền đường bê tông dân sinh vào khu dân cư Giò Gà.

Mặt đường bê tông bị nước lũ cuốn gãy, nằm ngổn ngang dưới lòng rạch nước mới hình thành.

Trong đợt mưa lũ ngày 3-4/12, Hàm Thắng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề với 2.800 căn nhà bị ngập, hư hỏng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và kiểm đếm thiệt hại.

Theo lãnh đạo UBND phường Hàm Thắng, không chỉ đường sá, nhiều ngôi mộ gần đó cũng bị cuốn trôi.

Khu vườn thanh long của người dân đã biến thành một rạch dài như suối, cuốn trôi đất, cát về phía hạ nguồn. Hàng trăm gốc thanh long bị hư hại, ước tính thiệt hại lên đến vài tỷ đồng.

Dây điện, ống nước nằm vương vãi tại khu vực xói mòn. Ông Lê Văn Nùng (58 tuổi, khu phố Kim Bình) bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm khắc phục tuyến đường để người dân thuận tiện đi lại.

Khu dân cư Xóm Giò, nằm bao quanh sông Cái, đã chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Nhà cửa, tài sản, hoa màu và vườn thanh long đều hư hỏng nghiêm trọng.

Nhà ông Lê Văn Nùng bị ngập sâu hơn 2m, nước dâng cao đến bóng đèn. Bùn non và rơm rạ vẫn còn in dấu trên tường nhà và ngọn cây.

Hầu hết các vườn thanh long của khu dân cư Giò Gà đều bị ngập sâu. Theo người dân, cây thanh long khi ngâm nước lũ lâu sẽ bị thối rễ và phải trồng lại.

Hiện tại, 44 nhân khẩu ở khu dân cư Giò Gà đã có điện trở lại nhưng vẫn thiếu nước sạch. Người dân đang nỗ lực sửa chữa ống dẫn nước. "Bây giờ đồ ăn thì bà con chuẩn bị đủ nhưng thiếu nước sạch thì không nấu ăn, sinh hoạt được. Rất mong chính quyền sớm hỗ trợ người dân khắc phục", một người dân chia sẻ.

Theo người dân địa phương, sáng 5/12, vết sạt lở còn nhỏ, có thể quăng đồ qua hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, cả đoạn đường lớn đã bị đánh sập. Đến trưa ngày 6/12, nước đã rút cạn, người dân có thể đi bộ qua lại.

Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, ông Trần Ngọc Hiền, đã chỉ đạo các lực lượng sớm khắc phục và cam kết tiếp tế đầy đủ lương thực cho người dân bị cô lập. Ông cũng cho biết, trong trường hợp cần thiết, nếu những ngày tới tiếp tục có mưa, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.