Xe tăng Leclerc: "Quốc bảo" của Pháp né xa chiến trường Ukraine

Xe tăng Leclerc được ví như "quốc bảo" của Pháp (Ảnh: KNDS).

Dù được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến và có giá thành đắt đỏ bậc nhất thế giới, xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) AMX-56 Leclerc của Pháp vẫn chưa thể chứng minh được sức mạnh thực sự trên chiến trường, đặc biệt là tại "chảo lửa" Ukraine.

Hiện đại, nhưng đắt đỏ và ít ỏi

Được phát triển từ những năm 1980 bởi GIAT Industries (nay là Nexter) để thay thế xe tăng AMX-30 lỗi thời, Leclerc bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào năm 1992. Tổng cộng 794 chiếc đã được chế tạo, nhưng tính đến năm 2021, chỉ có 222 chiếc đang phục vụ trong quân đội Pháp.

Leclerc nổi bật với pháo nòng trơn 120mm CN-120-26, hệ thống nạp đạn tự động và khả năng nâng cấp lên cỡ nòng 140mm. Điểm đặc biệt của Leclerc là mức độ tích hợp thông tin và tự động hóa cao, với hệ thống thông tin và điều khiển xe tăng (TIUS) duy nhất, cung cấp thông tin toàn diện cho kíp lái và hệ thống cảm biến tối tân, giúp tăng khả năng nhận thức tình huống ngày/đêm lên tới 10km.

Xe tăng Leclerc của Pháp vắng bóng ở chiến trường Ukraine do Paris lo ngại bị Nga thu giữ, phát hiện bí mật quân sự (Video: HACI).

Trước khi xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc và Type 10 của Nhật Bản xuất hiện, Leclerc được coi là xe tăng đắt nhất thế giới, với giá thành mỗi chiếc lên tới 8,5-9 triệu USD vào đầu những năm 2000, cao hơn đáng kể so với T-90MS (4,5 triệu USD), M1A2SEP Abrams (hơn 6 triệu USD) và Leopard-2A6 (4-5 triệu USD).

Pháp thiếu xe tăng Leclerc và kế hoạch nâng cấp

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Pháp, giống như nhiều quốc gia phương Tây, đã ngừng sản xuất Leclerc mới và chủ yếu tập trung vào nâng cấp để duy trì lực lượng xe tăng hạn chế. Tuy nhiên, các cuộc xung đột gần đây ở Nagorno-Karabakh và Ukraine đã tái khẳng định vai trò quan trọng của xe tăng trên chiến trường.

Theo Tạp chí quân sự Meta-Defense, quân đội Pháp dự kiến nâng cấp một số xe tăng Leclerc lên chuẩn Leclerc-2 để chờ đợi xe tăng tương lai của chương trình hợp tác với Đức - MGCS. Phiên bản Leclerc-2 hứa hẹn nhiều nâng cấp đáng kể như hệ thống thông tin liên lạc và điện tử tiên tiến, pháo chính ASCALON 140mm, tích hợp tên lửa chống tăng Akeron MP, tháp pháo điều khiển từ xa đánh chặn UAV, hệ thống bảo vệ tích hợp, ngụy trang hoàn hảo và động cơ hybrid.

Việc nâng cấp Leclerc không chỉ đáp ứng nhu cầu của quân đội Pháp mà còn giúp khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Tuy nhiên, Pháp hiện chỉ còn đủ linh kiện sản xuất 70 chiếc Leclerc và dây chuyền sản xuất đã bị tháo dỡ vào đầu những năm 2010 do thiếu đơn đặt hàng. Năng lực sản xuất này được đánh giá là không đủ để đáp ứng nhu cầu dài hạn trên chiến trường.

Xe tăng Leclerc do Pháp chế tạo (Ảnh: Warthunder).

Vì sao Leclerc vắng bóng trên chiến trường Ukraine?

Các hoạt động quân sự có sự tham gia của Leclerc chủ yếu là đương đầu với quân đội các quốc gia nhỏ yếu hoặc trong các chiến dịch có sự hỗ trợ toàn diện của hải - lục - không quân. Điều này khác xa với chiến trường Ukraine, nơi Leclerc sẽ phải đối mặt với các phương tiện chiến đấu hiện đại của Nga và hàng loạt vũ khí chống tăng mạnh mẽ.

Khả năng chiến đấu cường độ cao của Leclerc cũng bị nghi ngờ. Cuộc xung đột của UAE tại Yemen năm 2017 cho thấy xe tăng Pháp, dù được trang bị đầy đủ công nghệ bảo vệ, vẫn bị vô hiệu hóa bởi súng phóng lựu và tên lửa chống tăng của lực lượng Houthi. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng đối phó của Leclerc với các vũ khí chống tăng hiện đại của Nga như RPG-31, Metis-M, Kornet, Vikhr hay Shturm.

Ngoài ra, trọng lượng gần 60 tấn của Leclerc cũng là một rào cản lớn đối với khả năng cơ động trên địa hình bùn lầy và hệ thống cầu cống bị phá hủy nặng nề của Ukraine.

Bên cạnh đó, xe tăng Leclerc cũng là một thiết bị chiến đấu phức tạp, đòi hỏi thời gian đào tạo kíp lái dài và khó phù hợp với điều kiện hậu cần hiện tại của quân đội Ukraine.

Cuối cùng, Paris nhận ra rằng việc đưa Leclerc ra chiến trường Ukraine không những không thể thay đổi cục diện mà còn ẩn chứa nhiều rủi ro về danh tiếng cho "quốc bảo" nước Pháp, cũng như nguy cơ lộ lọt các công nghệ tiên tiến.

Chính vì những lý do này, Leclerc vẫn vắng bóng trên chiến trường Ukraine và các cuộc xung đột cường độ cao khác. Hiện đại, đắt đỏ, khó bảo trì và số lượng ít ỏi đã tạo nên "bài toán khó giải" mang tên Leclerc.