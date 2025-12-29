Tắt camera an ninh, nhân viên cửa hàng ở Tây Ninh trộm hơn 600 triệu đồng

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, đang tạm giữ Huỳnh Văn Bảo (SN 1984, ngụ phường An Tịnh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an, khoảng 18h30 ngày 27/12, bà P.T.K.T. (SN 1980) phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 20 triệu đồng và hơn 4,5 lượng vàng, tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Bà T. đến Công an phường Trảng Bàng trình báo.

Bảo bị công an bắt giữ sau khi trộm tài sản của chủ cửa hàng (Ảnh: M.H.).

Nhận định vụ trộm có trị giá tài sản lớn, tính chất phức tạp, Công an phường Trảng Bàng chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Tây Ninh) thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 28/12, công an bắt giữ Huỳnh Văn Bảo, thu hồi một số tang vật liên quan.

Bảo khai từ ngày 22/12 đến 27/12, ông ta 4 lần đột nhập vào phòng ngủ của bà T. để lấy trộm tài sản. Trước khi gây án, Bảo tắt hệ thống camera giám sát trong nhà. Số tiền và vàng trộm được, Bảo mang đi bán, cầm cố tại các tiệm vàng ở Tây Ninh và TPHCM để lấy tiền đánh bạc.

Bà T. là chủ một cửa hàng điện máy - điện lạnh gia dụng tại khu phố Hòa Bình, phường Trảng Bàng. Bảo làm nhân viên tại cửa hàng khoảng 3 năm, nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình chủ, hệ thống camera an ninh và nơi cất giữ chìa khóa.