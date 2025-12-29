Hợp tác Nga - Việt Nam được củng cố, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko (Ảnh: Đức Hoàng).

Ngày 29/12, cuộc họp báo tổng kết về hoạt động của Đại sứ quán Nga, Cơ quan Thương mại và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (RNCC) trong năm 2025 đã diễn ra.

Tại sự kiện, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết, trong năm 2025, quan hệ Nga - Việt Nam vẫn được củng cố trên nhiều lĩnh vực rộng lớn, với nền tảng then chốt là các cuộc đối thoại thường xuyên và thực chất ở các cấp, bao gồm cấp cao nhất.

Một trong những sự kiện quan trọng hàng đầu của năm nay chính là chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5, với việc 2 nước ký gói thỏa thuận quan trọng, gồm 20 văn kiện trong nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học, đào tạo nhân lực. Những thỏa thuận này đã góp phần củng cố cơ sở pháp lý và tạo thêm động lực mạnh mẽ cho sự hợp tác nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam.

Ngoài ra, lãnh đạo 2 nước cũng có nhiều cuộc tiếp xúc khác nhau trong năm, với những chuyến thăm lẫn nhau của các đoàn đại biểu cấp cao.

Về thương mại - kinh tế, hợp tác giữa Nga và Việt Nam có những dấu hiệu tích cực. Kim ngạch thương mại 2 chiều tiếp tục tăng trưởng. Theo thống kê của Việt Nam, từ tháng 1 tới tháng 11 năm nay, tổng kim ngạch thương mại đạt 4,3 tỷ USD (tăng 3,7%).

"Tôi tin rằng việc khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Á - Âu (EAEU) sẽ giúp đạt kết quả cao hơn nữa", nhà ngoại giao Nga khẳng định.

Hợp tác mở rộng trên nhiều lĩnh vực

Hợp tác trong lĩnh vực dầu khí tiếp tục được thúc đẩy với sự tham gia của các tập đoàn Nga và Việt Nam. Trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai bên đã ký kết các thỏa thuận liên chính phủ định hướng cho hoạt động hợp tác của các liên doanh Vietsovpetro và Rusviepetro đến năm 2050.

Về lĩnh vực năng lượng, Nga vẫn là một trong những nhà cung cấp nhiên liệu quan trọng cho các nhà máy nhiệt điện Việt Nam. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về dự án Hiệp định liên chính phủ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I đã bước vào giai đoạn cuối. Đồng thời, 2 bên cũng nghiên cứu khả năng triển khai các dự án chung về phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Trong năm qua, các chuyến bay thẳng từ các thành phố Nga tới Việt Nam đã được nối lại, góp phần làm gia tăng đáng kể lượng khách Nga tới Việt Nam. Từ tháng 1 đến tháng 11, số du khách Nga tới Việt Nam đạt 590.000 lượt (tăng 290%). Dự kiến con số cuối cùng của năm nay sẽ vượt mức kỷ lục trước đại dịch Covid-19 vào năm 2019 (650.000 lượt).

Hợp tác trong lĩnh vực khoa học và giáo dục phát triển năng động. Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam với sự tham gia của Tập đoàn Rosatom tiếp tục được triển khai. Tháng 12, tại Hải Phòng, đã diễn ra lễ bàn giao tàu nghiên cứu khoa học "Giáo sư Gagarinsky" cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới Việt - Nga, qua đó mở rộng đáng kể khả năng tiến hành các nghiên cứu khoa học tại vùng Biển Đông.

Nga đồng thời đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương quan trọng như Liên hợp quốc, BRICS, APEC và trong khuôn khổ Nga - ASEAN. Đại sứ Nga cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10. Nga đánh giá đây là một sự kiện mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu sáng kiến do Moscow đề xuất năm 2019 về việc xây dựng một điều ước quốc tế phổ quát nhằm chống lại việc sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông cho mục đích tội phạm, đã trở thành hiện thực.

Đại sứ Bezdetko cho biết ông bắt đầu nhiệm kỳ ở Việt Nam từ năm 2021, khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc. Theo ông, trong thời gian qua, Việt Nam đã có những thành tựu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân.

"Tôi cho rằng, thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua là rất rõ ràng, không thể chối cãi. Tôi xin chúc mừng các bạn Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, Việt Nam đã có hành trang tích cực, thuận lợi khi bước tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, và mở ra triển vọng mới cho giai đoạn 5 năm tới", ông nhấn mạnh.

"Tôi muốn chúc Việt Nam thực hiện hành công kế hoạch và chương trình của Đại hội tới đề ra, vì chúng ta là những người bạn truyền thống của nhau, là đối tác chiến lược toàn diện, chúng ta không thể không vui mừng trước thành tựu của những người bạn, người anh em của chúng ta", Đại sứ kết luận.