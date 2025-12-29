Nhóm cựu công an bị truy tố vì “chạy” hồ sơ cai nghiện

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố 17 bị can liên quan đến những sai phạm, tiêu cực trong quá trình lập hồ sơ xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị can bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Phạm Trần Ngọc Thanh (39 tuổi, cựu cán bộ công an phường tại TPHCM); Lê Hoàng Đan (cựu lãnh đạo công an xã tại tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Võ Anh Vũ, Nguyễn Bá Nhất, Ngô Ngọc Khương, Huỳnh Đức Phương, Võ Thanh Mến (cùng là cựu cán bộ công an xã tại Đà Nẵng).

Liên quan vụ án, Nguyễn Khánh Duy (cựu Phó Trưởng Công an phường 15, quận 10, nay là phường Hòa Hưng) bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Bốn cựu công an khác bị truy tố về tội Môi giới hối lộ. Ba người còn lại bị truy tố về các tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả hồ sơ người nghiện

Theo cáo trạng, trong quá trình xử lý hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại phường 11, quận Gò Vấp (cũ), Phạm Trần Ngọc Thanh đã nhận lời giúp một số gia đình để con em họ không phải đi cai nghiện bắt buộc.

Thủ đoạn được Thanh sử dụng là hợp thức hóa hồ sơ cư trú, tạo tình tiết “người nghiện có nơi cư trú ổn định tại địa phương khác”, từ đó làm căn cứ đình chỉ hoặc hủy quyết định đưa đi cai nghiện.

Các bị can lập khống thông tin cư trú của người nghiện (Ảnh minh hoạ: Thư viện pháp luật).

Để thực hiện, Thanh liên hệ Nguyễn Võ Anh Vũ (bạn học) lúc này là Trưởng Công an xã Hòa Phước (Đà Nẵng) nhờ xác nhận khống thông tin cư trú.

Tháng 5/2023, Đặng Quốc Thịnh (người nghiện ma túy) bị tạm giữ. Sau khi nhận lời “giải cứu”, Thanh tự soạn đơn xin cứu xét, điền tên mẹ của Thịnh, giả mạo chữ ký của bà này rồi gửi qua Zalo cho Vũ.

Từ Đà Nẵng, Vũ chỉ đạo cấp dưới xác nhận khống Thịnh “đang cư trú tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước”.

Nhóm bị can còn can thiệp trái phép vào hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia. Khi Công an TPHCM gửi yêu cầu xác minh điện tử, Vũ chỉ đạo Huỳnh Đức Phương sử dụng tài khoản công vụ đăng nhập hệ thống, xác nhận dù biết rõ Thịnh không sinh sống tại địa phương.

Vũ sau đó dùng tài khoản Trưởng Công an xã duyệt kết quả và chuyển về TPHCM.

Trên cơ sở kết quả xác minh này, Thanh lập báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an phường 11 và UBND phường hủy quyết định đưa Thịnh đi cai nghiện với lý do phát sinh tình tiết mới.

Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2024, Thanh cùng nhóm cán bộ Công an xã Hòa Phước đã làm giả hồ sơ cư trú cho 5 người nghiện ma túy.

Các cựu công an khai gì?

Quá trình điều tra, Thanh và Vũ khai nhận động cơ phạm tội xuất phát từ việc quen biết, nể nang, không hưởng lợi vật chất. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định gia đình người nghiện đã phải chi từ 70 đến 80 triệu đồng cho các đối tượng trung gian để “chạy hồ sơ”.

Trong phạm vi vụ án, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi nhận hối lộ của Nguyễn Khánh Duy. Theo đó, cựu cán bộ công an này đã nhận tổng cộng 80 triệu đồng để làm sai lệch hồ sơ, giúp hai người nghiện ma túy không phải đi cai nghiện bắt buộc.

Cụ thể, Duy nhận 30 triệu đồng để giúp Nguyễn Đức Thủy thông qua việc lập hồ sơ xác minh cư trú giả gửi về xã Hòa Phước. Ngoài ra, Duy còn nhận 50 triệu đồng để giúp Phan Trọng Tân, thông qua một cán bộ công an làm trung gian.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ giả, Duy chỉ đạo cấp dưới lập biên bản lời khai dựa trên thông tin gian dối, trực tiếp đến cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân hướng dẫn Tân khai báo không đúng sự thật.

Khi có xác nhận cư trú khống từ Công an xã Long Hiệp (Long An cũ), Duy lập báo cáo đề xuất UBND phường hủy quyết định đưa Tân đi cai nghiện.

Tổng cộng, Duy đã nhận 80 triệu đồng từ hai vụ việc này. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền.

Viện KSND đánh giá hành vi của các cựu cán bộ công an này đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm.