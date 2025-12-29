Gia đình trẻ đặt xe, đồ ăn qua app để kiểm soát chi tiêu hàng ngày

Bữa ăn gọn nhẹ, chi phí hợp lý cho gia đình trẻ với loạt ưu đãi từ GrabFood

Gia đình anh Thành Đạt (26 tuổi, TPHCM) là một ví dụ điển hình. Cả hai vợ chồng đều làm kinh doanh nên cuối năm cũng là giai đoạn bận rộn nhất để chạy doanh số. Dù mới cưới được một năm và chưa có con nhỏ, họ vẫn không có nhiều thời gian cho nhau mỗi ngày khi thường xuyên phải tăng ca.

Đạt chia sẻ, hai vợ chồng thường chọn đặt đồ ăn trên GrabFood để có bữa tối được giao đến tận nơi, mà không phải vội vã vào bếp.

“Tôi thường chủ động đặt đơn sớm, chọn giao hàng “Tiết kiệm” cho rẻ, căn thời gian sao cho từ công ty về đến nhà là đồ ăn cũng giao tới. Bữa nay đặt nửa con vịt quay với một bát canh măng, tổng cộng hết 255.000 đồng. Nhờ áp được 4 mã giảm giá và có ưu đãi miễn phí ship từ gói GrabUnlimited, đơn chỉ còn 137.000 đồng, giảm được khoảng 40%”, Đạt cho biết.

Đặt đồ ăn trên GrabFood giúp vợ chồng Đạt có những bữa ăn gọn nhẹ trong những ngày bận rộn (Ảnh: Grab).

“Ăn hàng” thường xuyên nhưng vẫn kiểm soát chi phí nhờ mua trước phiếu ưu đãi

Giữa nhịp sống bận rộn, những bữa ăn cuối tuần bên gia đình là khoảng thời gian giúp Thành Đạt tìm lại sự cân bằng. Để có được một buổi liên hoan trọn vẹn cũng không hề đơn giản, bởi việc lựa chọn nhà hàng để vừa hợp khẩu vị, vừa có giá cả phải chăng luôn là bài toán khiến anh phải cân nhắc.

Cuối tuần trước, trong lúc tìm địa điểm tổ chức sinh nhật cho vợ, Thành Đạt tình cờ khám phá dịch vụ “Đi ăn nhà hàng” trên Grab.

Đạt chia sẻ: “Tôi thấy có rất nhiều phân loại nhà hàng, nào là phân loại theo ẩm thực như món Hàn, món Thái, món Ý,... đến phân loại theo dịp như cho gia đình, hội họp bạn bè,... kèm theo đầy đủ thông tin về không gian, địa chỉ và thực đơn.

Chỉ mất khoảng 10 phút là tôi chốt được nhà hàng Bắc Kim Thang và đặt bàn luôn. Tổng hóa đơn hôm đó khoảng 1 triệu đồng, nhưng nhờ mua trước phiếu ưu đãi nên nhà tôi được giảm 30%, chỉ còn khoảng 700.000 đồng”.

Nhờ mua trước phiếu ưu đãi, Đạt có thể tận hưởng những buổi liên hoan với gia đình, bạn bè mà vẫn tiết kiệm chi phí (Ảnh: Grab).

Một công đôi việc khi đi chợ online trên GrabMart: nhanh gọn, tối ưu chi tiêu

Trong khi đó, gia đình Hồng Hạnh (30 tuổi, Hà Nội) lại ưu tiên những bữa cơm nhà. Kết hôn 4 năm và có một con nhỏ, vợ chồng cô đã tìm cách phân chia công việc để duy trì thói quen này giữa nhịp sống bận rộn: chồng đón con, cho con tắm rửa, còn Hạnh phụ trách mua thực phẩm và chuẩn bị thức ăn.

Trước khi tan làm, Hạnh thường đi chợ online trên GrabMart, ưu tiên danh mục “Đi chợ gần nhà”. Cô canh thời gian để vừa về nhà thì đơn hàng cũng được giao tới.

Không chỉ tiết kiệm thời gian, việc đi chợ online còn giúp Hạnh dễ dàng lựa chọn cửa hàng, siêu thị gần nhà đang có nhiều ưu đãi, hoặc combo thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày.

“Hà Nội trở lạnh nên nhà tôi quyết định làm bữa lẩu. Như mọi khi, tôi vào danh mục “Đi chợ gần nhà” và đặt ngay một suất lẩu Thái đầy đủ thịt, hải sản, rau và viên thả. Sau khi áp dụng các ưu đãi từ GrabMart cùng gói GrabUnlimited, tổng chi phí chỉ khoảng 391.000 đồng. So với việc tự đi chợ thì tiện hơn hẳn, vì không mất thời gian di chuyển và sơ chế”, Hạnh chia sẻ.

Đi chợ online trên GrabMart giúp Hạnh tiết kiệm được cả thời gian lẫn chi phí cho những bữa cơm nhà (Ảnh: Grab).

Đi làm bằng xe công nghệ: tiện lợi mỗi ngày, chi phí hợp lý

Bên cạnh chuyện bếp núc, Hồng Hạnh còn tối giản cả việc đi lại mỗi ngày. Mỗi sáng, sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hạnh mở ứng dụng và đặt xe công nghệ để đi đến công ty.

Quãng đường từ nhà đến văn phòng của Hạnh phải băng qua nhiều đoạn ùn tắc như Ngã Tư Sở hay đường Láng. Trước đây, Hạnh cũng từng cố gắng tự đi xe máy, nhưng việc len lỏi giữa dòng xe giờ cao điểm khiến cô thường rơi vào trạng thái mệt mỏi khi đến công ty.

Mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi cô chuyển sang đặt xe công nghệ đi làm. “Tầm 8h sáng tôi phải có mặt ở công ty rồi, nên cứ tầm 7h30 mình đặt GrabBike Tiết Kiệm vì dịch vụ này có giá cả phải chăng. Chưa kể, vì là hội viên GrabUnlimited nên lúc nào tôi cũng có sẵn mã 20% cho các chuyến GrabBike. Ví dụ như từ nhà tôi tới công ty khoảng 8km nhưng giá cước chỉ 30.000 đồng thôi”, Hạnh chia sẻ.

Theo Hạnh, việc đặt xe công nghệ giúp cô cắt giảm đáng kể các khoản chi phí phát sinh so với khi tự đi xe như: phí gửi xe hàng tháng, tiền xăng xe hay chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Mỗi buổi sáng đi làm thong thả hơn từ khi Hạnh chuyển sang đặt GrabBike Tiết kiệm (Ảnh: Grab).

Trong guồng quay bận rộn của các cặp vợ chồng trẻ, những quyết định chi tiêu thông minh đến từ việc biết cách tận dụng linh hoạt các dịch vụ, tính năng và ưu đãi trên những nền tảng đặt xe hay giao đồ ăn. Nhờ vậy, áp lực chi tiêu phần nào được giảm bớt, giúp họ dễ dàng cân bằng trong những ngày cuối năm tất bật.