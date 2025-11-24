Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ Vành đai 3 qua Tây Ninh

Ngày 24/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đi thực tế kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 tại khu vực nút giao Mỹ Yên, đoạn kết nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành, qua địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh dài 6,8km, thuộc hai dự án thành phần số 7 và 8, gồm hạng mục đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã triển khai ba gói thầu chính với khối lượng thi công đạt hơn 87%, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3 qua địa phận tỉnh Tây Ninh sáng nay (Ảnh: A.H.).

Đơn vị thi công dự kiến thông xe tạm phần đường cao tốc vào ngày 19/12, trước khi thông xe chính thức toàn tuyến vào tháng 3/2026.

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025. Để thực hiện, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu bám sát hiện trường, tăng cường nhân lực, thiết bị và bảo đảm nguồn tài chính phục vụ thi công liên tục.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát sản lượng, đồng thời đưa ra giải pháp bù khối lượng chậm; chủ động tính toán thời gian dự phòng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Việc duy trì tiến độ là cần thiết để hoàn thành cơ bản dự án trước 19/12, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Siêu nút giao Mỹ Yên kết nối Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh: A.H.).

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tỉnh Tây Ninh, chủ đầu tư và nhà thầu. Tuy vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng thi công không được lơ là, tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng tốc độ triển khai và thi công “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm tiến độ chung.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các chủ đầu tư tăng cường giám sát, kiểm tra liên tục chất lượng từng hạng mục, tránh phát sinh điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ và an toàn công trình.

Việc hoàn thành dự án Vành đai 3 TPHCM đúng tiến độ là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của địa phương và các nhà thầu. Dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao tặng quà động viên tinh thần các đơn vị thi công.