Xe máy điện thương hiệu Nhật chạm đáy mới tại đại lý, rẻ hơn Honda Wave

Đầu tháng 12, Honda Icon e: lần đầu có ưu đãi từ nhà sản xuất, giảm trực tiếp 5 triệu đồng. Nhưng chỉ trong vòng 3 tuần, giá bán thực tế của mẫu xe máy điện này tiếp tục chạm “đáy” mới, được giảm tới khoảng 10 triệu đồng tại một số đại lý Head.

Tham khảo qua một số cơ sở tại Hà Nội, tư vấn bán hàng cho biết mức giảm trên áp dụng cho phiên bản thấp nhất, có giá niêm yết 26,9 triệu đồng. Sau khi giảm, giá bán thực tế của xe được hạ còn khoảng 17 triệu đồng, rẻ hơn một mẫu xe số phổ thông như Honda Wave Alpha 110 (từ 17,8 triệu đồng).

Honda Icon e: là mẫu xe máy điện đầu tiên được hãng xe Nhật lắp ráp tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giá bán trên chưa bao gồm pin, khách mua Honda Icon e: có hai lựa chọn: chi thêm 9,8 triệu đồng để mua đứt pin, hoặc thuê pin với mức phí 350.000 đồng/tháng. Trong khi đó, thị trường đang có nhiều mẫu xe máy điện học sinh dễ tiếp cận hơn, như VinFast Flazz (16 triệu đồng, đã kèm pin).

Dù vậy, với những người dùng quan tâm đến thương hiệu Nhật, ưu đãi giảm giá 10 triệu đồng vẫn có sức hút nhất định, hứa hẹn giúp Honda Icon e: tạo cơ hội thúc đẩy doanh số trong mùa mua sắm cuối năm và cận Tết Nguyên đán. Khi thuê pin, khách hàng sẽ được hưởng khá nhiều quyền lợi bảo hiểm cho người và pin.

Pin của Honda Icon e: được đặt dưới sàn xe và có thể tháo lắp để sạc riêng (ảnh: Nguyễn Lâm).

Nhắm tới đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên, Honda Icon e: không yêu cầu bằng lái, do tốc độ giới hạn ở mức dưới 50km/h. Mẫu xe này được trang bị động cơ điện đặt ở bánh sau, có công suất tối đa 1,5kW, đi kèm phạm vi di chuyển tối đa 71km sau mỗi lần sạc đầy.

Honda Icon e: được đại lý giảm giá trong bối cảnh phân khúc xe máy điện đang nóng dần lên sau những quy định mới. Mới đây, Hà Nội đã “chốt” cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực trong vành đai 1, từ 1/7/2026.

Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng sang tới một số khu vực tại vành đai 2 từ 1/1/2028. Đến năm 2030, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 3 trở vào.