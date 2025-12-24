Thưởng Tết Dương lịch cao nhất tại Nghệ An gần gấp ba năm ngoái

Ngày 24/12, Sở Nội vụ Nghệ An đã có báo cáo về khảo sát tiền lương năm 2025 và dự kiến thưởng Tết Bính Ngọ 2026 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Số liệu được tổng hợp từ kết quả khảo sát 10 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 15 công ty có cổ phẩn, vốn góp chi phối của nhà nước, 7.324 doanh nghiệp dân doanh và 45 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Tổ chức công đoàn tại Nghệ An chúc mừng người lao động trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Theo số liệu khảo sát, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất tại Nghệ An là 40 triệu đồng, cao hơn rất nhiều mức thưởng cao nhất của năm ngoái (15 triệu đồng).

Bình quân thưởng Tết Dương của các doanh nghiệp là 1,85 triệu đồng, một số doanh nghiệp có mức thưởng “tượng trưng” 100.000 đồng.

Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung vào thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, mức bình quân 4,97 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI, 87 triệu đồng, cao hơn mức 80 triệu đồng năm ngoái. Khối doanh nghiệp FDI cũng ghi nhận mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất 800.000 đồng.

Thưởng Tết cao nhất khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước gần 61,5 triệu đồng; khối doanh nghiệp dân doanh 45 triệu đồng và khối các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 25 triệu đồng.

Về tình hình tiền lương trong năm 2025, bình quân các doanh nghiệp trả cho người lao động năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 7,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,38% so với mức tiền lương bình quân năm 2024.

Tiền lương doanh nghiệp FDI trả cao nhất cho một số vị trí việc làm là 87 triệu đồng/người/tháng.

Tại khối doanh nghiệp dân doanh, một số vị trí việc làm có mức lương 70 triệu đồng/người/tháng, trong khi đó tiền lương cao nhất trong khối doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt gần 61,5 triệu đồng và tại khối công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 22 triệu đồng/người/tháng.