Cảnh báo "bẫy" biến gói tập gym thành khoản vay tín dụng ngầm

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG - Bộ Công Thương) vừa có khuyến nghị người tiêu dùng thận trọng trong mọi giao dịch liên quan đến gói tập thể dục, thể thao trả góp, đồng thời hiểu rõ quyền của mình theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh xu hướng tập luyện thể thao gia tăng kéo theo nhiều hình thức bán gói tập linh hoạt tại các phòng gym. Thời gian gần đây, UBCTQG ghi nhận nhiều phản ánh về việc nhân viên phòng tập tư vấn sai lệch, khiến người tiêu dùng ký kết hợp đồng tín dụng mà không nhận thức đầy đủ bản chất giao dịch. Không ít trường hợp chỉ khi phát sinh nợ, lãi suất và phí phạt mới biết mình đã rơi vào “bẫy vay trả góp”.

Theo UBCTQG, có một số thủ đoạn phổ biến đang được sử dụng. Thứ nhất, nhân viên yêu cầu người tiêu dùng cài đặt ứng dụng để kích hoạt gói tập hoặc giữ ưu đãi. Thực tế, đây là ứng dụng vay tiền, làm phát sinh khoản nợ mà người tiêu dùng không được thông báo rõ. Các ứng dụng này còn yêu cầu quyền truy cập dữ liệu cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin.

Thứ hai, trong quá trình ký kết, người tiêu dùng chỉ được giải thích hợp đồng dịch vụ tập luyện, còn hợp đồng vay với tổ chức tín dụng được thực hiện nhanh trên thiết bị của nhân viên. Những khái niệm như: Trả góp, hỗ trợ tài chính, trả dần hàng tháng, trả góp không lãi suất dễ gây hiểu nhầm đây chỉ là hình thức thanh toán phí dịch vụ.

Thứ ba, nhân viên thường tạo áp lực phải quyết định ngay bằng các thông điệp như: ưu đãi chỉ hôm nay, số lượng có hạn. Cuối cùng, việc ký hợp đồng diễn ra tại nơi đông người, trao đổi liên tục bằng thuật ngữ mập mờ khiến người tiêu dùng không có điều kiện đọc kỹ điều khoản quan trọng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo “bẫy vay trả góp” tại phòng gym (Ảnh minh họa: BVCC).

UBCTQG khẳng định, mọi hành vi dụ dỗ, gây nhầm lẫn để ký hợp đồng vay đều là vi phạm. Khi quyền lợi bị xâm phạm, người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, yêu cầu bồi thường và đề nghị vô hiệu hóa hợp đồng tín dụng.

Trước thực trạng biến phí tập luyện thành khoản vay tín dụng ngầm, UBCTQG cũng khuyến nghị người tiêu dùng làm rõ bản chất ứng dụng trước khi cài đặt, đọc kỹ hợp đồng, không ký kết khi bị thúc ép, chủ động lưu giữ bằng chứng và ưu tiên lựa chọn các phòng tập uy tín, minh bạch về phương thức thanh toán.