Người hùng cứu gần 70 mạng người trong trận lũ kinh hoàng ở vùng Phú Yên

Sau trận lũ lịch sử càn quét qua vùng đất Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk), khi người dân nơi đây đang từng bước gượng dậy, vá lại những mảnh đời bị nước lũ xô lệch, thì trong ký ức của người đàn ông 38 tuổi ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, những giờ phút sinh tử ấy vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua.

"Cả ngày hôm đó, tôi cùng mấy anh em trong xóm chèo ghe đi khắp thôn, có ai lên mái nhà hay kêu cứu thì tôi đưa về nhà tôi hết. Về có gì ăn đó, thiếu thốn một chút nhưng mọi người vẫn sống là tốt lắm rồi", anh Nguyễn Thành Ly nói.

Tầng 2 của căn nhà anh Nguyễn Thành Ly là nơi lánh trú của gần 70 người dân thôn Phú Hữu trong những ngày lũ.

"Cả tầng 2 lúc đó chỉ toàn người và người, mọi người ngồi khép nép vào nhau, ai cũng lo vì sợ nước dâng lên nữa. Tôi cũng lo nhưng cố động viên mọi người rằng nước lên tầng 2 thì cả nhà mình lên mái, tôi chuẩn bị búa để đập trần nhà đây rồi", anh Ly kể lại.

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, trong tiếng gió rít và tiếng kêu cứu xé lòng, anh Ly cùng vài hàng xóm đã vật lộn với cơn lũ dữ, chèo chống từng mét nước để đưa những gia đình trong thôn về tránh trú trong căn nhà nhỏ của mình. Gần 70 mạng người, mỗi ánh mắt hoảng loạn bấu víu vào anh như bấu víu vào sự sống.

Giờ đây, khi mái nhà đã được dựng lại, những con đường đã khô ráo trở lại, anh Nguyễn Thành Ly vẫn lặng đi mỗi khi nhắc về ngày hôm ấy, cái ngày mà ranh giới giữa cái sống và cái chết mong manh đến nghẹt thở. Nhưng trên tất cả, đó cũng là đêm khiến anh hiểu rằng trong hoạn nạn, tình người mới là thứ nâng đỡ nhau mạnh mẽ nhất.

Chiếc mũ cối vẫn còn in dấu bùn đất là người bạn đồng hành cùng anh Ly trong suốt hành trình cứu người thoát chết trong cơn lũ dữ vừa qua.

Cuộc sống của người dân ở xã Hoà Thịnh đang dần ổn định trở lại. Thế nhưng, ký ức về cơn lũ lịch sử vẫn còn đó. Những người dân trong thôn gọi anh Ly với cái tên thân mật "Người hùng của thôn".

Anh Toàn và anh Thái là những người cùng đồng hành với anh Ly trong hành trình giải cứu gần 70 người thoát chết trong cơn lũ dữ.

"Hôm đó, mấy anh em cứ thay phiên nhau chèo ghe, ai mệt thì người đó vào thay. Cứ thế chúng tôi đã đưa cả mấy chục người về nhà Ly để tránh lũ. Mình giúp người thì mình biết giúp thôi chứ lúc đó không kịp nghĩ gì hết", anh Toàn chia sẻ.

Những em bé lần đầu trong đời chạy lũ, chuyến đi bất đắc dĩ ấy khắc lên tuổi thơ một ký ức không dễ phai: lần đầu biết sợ trước sức mạnh của thiên tai, nhưng cũng là lần đầu cảm nhận vòng tay che chở của những người cứu hộ và tình làng nghĩa xóm chưa bao giờ nguội lạnh.

Nước vừa kịp rút khỏi những nếp nhà còn bám đầy bùn đất, anh Ly lại lội bộ hơn 4km để tìm đến nhà anh trai, nơi anh hy vọng sẽ có tin tức về ba mẹ. Cả mấy ngày trời mưa trắng trời, lũ đứt đường, điện thoại mất sóng không liên lạc được… anh chỉ còn biết bấu víu vào niềm tin mong manh rằng họ vẫn bình an.

Bước vào sân nhà, anh Ly vui mừng khi hay tin ba mẹ đã được anh trai đưa đi lánh trú và an toàn trở về sau cơn lũ.

"Tôi cứu cả mấy chục mạng người mà ba mẹ tôi chết thì có lẽ cả đời này tôi sẽ ân hận mãi", anh Ly nghẹn lại.

Khi mưa lũ nhấn chìm dải đất miền Trung, từ mọi miền Tổ quốc, những đoàn xe cứu trợ lại tất bật lăn bánh, mang theo gạo, áo ấm và cả tình người nối dài. Ở đó, không phân biệt Bắc - Nam, thành thị hay thôn quê, ai cũng chung một hướng về "khúc ruột" miền Trung. Từng thùng mì, bao nhu yếu phẩm được gom góp từ những bàn tay bình dị, như cách người Việt xoa dịu nỗi đau cho nhau.

Giữa sân nhà văn hoá với bùn đất còn chưa kịp khô, những người hàng xóm gặp lại người hùng của họ, người đã lao mình vào dòng nước dữ để cứu bao phận người. Ánh mắt nghẹn ngào, nụ cười rưng rưng… khoảnh khắc ấy ấm lên cả một xóm nhỏ sau những ngày chạy lũ.

Thông tin về tấm gương cứu người giữa dòng lũ dữ nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội. Nhiều người biết đến anh, ngưỡng mộ về lòng dũng cảm và bao dung của người đàn ông như bước ra từ phim ảnh.

Sau cơn lũ, chiếc xe máy là phương tiện đi lại của gia đình anh Ly vẫn còn đọng lại nước ở đèn xe. Nhiều đồ đạc trong gia đình của anh Ly đã bị nước lũ cuốn trôi và hư hỏng.

Đàn bò của gia đình anh Ly đã bị nước lũ cuốn trôi, chiếc chuồng cũng đổ sập.

"Lúc đó nước lên nhanh, bò trong chuồng cũng không biết đưa đi đâu nên thôi cứ để cho ông trời tính, mình cứu người trước cái đã", anh Ly kể.

Gặp lại anh Ly sau 3 ngày về nhà, bà Võ Thị Điểm (80 tuổi) nắm chặt tay anh Ly, người đã phá mái nhà để cứu bà trong cơn lũ dữ. "Tôi sống sắp hết đời rồi nhưng chưa thấy trận lũ nào khủng khiếp đến vậy. Nếu hôm đó không có thằng Ly với mấy thanh niên xóm chắc tôi chết mất rồi", bà Điểm nghẹn ngào.

3 đứa con trai của chị Ngô Thị Thuỳ Linh (40 tuổi) cũng được gia đình anh Ly "cưu mang" trong những ngày lũ lịch sử.

"Tôi đi làm ở tận Sài Gòn, mấy hôm lũ về, không liên lạc được cho các con. Tôi lo lắm nên mới bắt xe về đây xem thế nào. Cũng may có anh Ly đã giúp mấy cháu và bà nội trong những ngày lũ vừa qua", chị Linh nói.

Sau cơn "đại hồng thuỷ", gia đình anh Ly lại trở về với cuộc sống thường nhật. Bữa cơm chỉ đơn sơ 1 món cùng với hai hộp cơm được cứu trợ.

Những nụ cười giòn tan lại nở trên môi của những đứa trẻ vùng rốn lũ Hoà Thịnh. Trong những nụ cười ấy, người ta như thấy ánh sáng lan từ tấm lòng quả cảm của anh Nguyễn Thành Ly, người đã cứu gần 70 người thoát chết khỏi dòng nước dữ. Những đứa trẻ nô đùa hồn nhiên chính là minh chứng đẹp nhất rằng sự hy sinh không bao giờ biến mất, nó trở thành sức sống mới, nâng cả thôn làng đứng dậy sau những ngày tối tăm. Và ở đó, giữa tiếng cười trong veo, câu chuyện về người hùng của thôn vẫn tiếp tục được kể bằng tất cả sự biết ơn.