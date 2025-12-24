Trâm Anh bật khóc ra mắt phim mới, tái ngộ loạt diễn viên "Lật mặt"

Tối 23/12, phim Nhà hai chủ tổ chức buổi công chiếu tại TPHCM, quy tụ sự tham gia của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu cùng dàn diễn viên: NSƯT Kim Phương, Trâm Anh, Trần Kim Hải, Tạ Lâm...

Ê-kíp phim "Nhà hai chủ" trong buổi công chiếu tối 23/12 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhà hai chủ thuộc thể loại kinh dị, kể về vợ chồng Mai (Trâm Anh) và Lâm (Trần Kim Hải). Sau khi chuyển đến sinh sống trong một ngôi nhà mới rộng rãi, được mua với mức giá rẻ bất ngờ, họ tin đây là nơi an cư lý tưởng.

Tuy nhiên sau đó, vợ chồng Mai và Lâm gặp nhiều hiện tượng bất thường, rơi vào vòng xoáy của những biến cố ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng các con.

Sự kiện thảm đỏ chứng kiến màn tái hợp thú vị khi những diễn viên góp mặt trong Nhà hai chủ đều từng xuất hiện trong loạt phim Lật mặt. Trâm Anh, Trần Kim Hải, Tạ Lâm từng đóng Lật mặt 7: Một điều ước, còn NSƯT Kim Phương góp mặt trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng.

Trần Kim Hải chia sẻ về vai diễn trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nam diễn viên Trần Kim Hải chia sẻ: “Thật ra việc diễn viên từng đóng chung và tái hợp với nhau trong cùng một bộ phim là điều bình thường, nhưng đây là lần hiếm hoi mà tôi có cơ hội gặp lại tất cả đồng nghiệp từng góp mặt trong “một vũ trụ điện ảnh”. Cảm xúc khi gặp lại mọi người rất thú vị, tôi thấy thân thuộc, giống như những người bạn thân lâu ngày không gặp”.

Trần Kim Hải cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Trâm Anh khi bạn diễn có được vai chính điện ảnh đầu tay sau nhiều năm nỗ lực làm nghề. Trước lời động viên của Trần Kim Hải, Trâm Anh bật khóc, không giấu được sự xúc động.

"Tôi cố gắng không khóc nhưng cảm xúc lúc này có rất nhiều điều muốn nói. Hy vọng khi phim công chiếu sẽ được mọi người yêu thương, đón nhận", Trâm Anh nói.

Trâm Anh bật khóc trên thảm đỏ ra mắt phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Trò chuyện bên lề buổi ra mắt phim, diễn viên Trâm Anh cho biết, cô có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình ghi hình. Đặc biệt, hầu hết các cảnh quay nguy hiểm như nhảy xuống sông, đứng giữa lửa đều do cô đảm nhận và ê-kíp không cần dùng kỹ xảo.

"Ví dụ như cảnh nhân vật Mai đứng giữa đám cháy, mọi thứ rất nóng, nhưng tôi nhập tâm vào vai diễn, không còn sợ gì nữa. Trong đoàn, NSƯT Kim Phương là người chịu khổ nhất vì sự nhập tâm của tôi.

Có một cảnh quay khiến tôi thót tim, đó là khi NSƯT Kim Phương bất ngờ té ngã. Tôi hoảng sợ, lo "má" gặp nguy hiểm, nhào tới ôm "má" xem "má" có sao không. May mắn là cô Kim Phương không gặp vấn đề gì, chỉ bị sưng do va đập phần mềm, nếu không tôi sẽ rất ân hận", Trâm Anh chia sẻ.

Nhà hai chủ khởi chiếu toàn quốc từ ngày 26/12.