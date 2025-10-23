Hối hả thi công mở rộng đường 25B nối TPHCM đến sân bay Long Thành

Dự án nâng cấp đường tỉnh 25B, tuyến đường huyết mạch nối TPHCM với sân bay Long Thành (Đồng Nai), đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới hoàn thiện hệ thống giao thông trọng điểm này.

Dự án có tổng chiều dài hơn 9,2km, đi qua hai xã Nhơn Trạch và Long Thành của tỉnh Đồng Nai. Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 51 (xã Long Thành) và điểm cuối tại xã Nhơn Trạch, tạo thành hành lang giao thông quan trọng từ phà Cát Lái đến Quốc lộ 51.

Với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, tuyến đường được quy hoạch mặt cắt ngang 80m khi hoàn thiện. Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay và đưa vào khai thác đồng bộ từ năm sau.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh vai trò quan trọng của đường tỉnh 25B trong việc hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch.

Việc nâng cấp tuyến đường này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại nút giao giữa đường 25B và Quốc lộ 51, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối từ phà Cát Lái, Vành đai 3 TPHCM đến sân bay Long Thành.

Đường tỉnh 25B, cùng với đường tỉnh 25C và tuyến đường T1, sẽ tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, phục vụ hiệu quả cho sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động.

Dự án hoàn thành cũng sẽ giảm tải đáng kể cho cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51, đặc biệt khi đoạn Vành đai 3 TPHCM và cầu Nhơn Trạch đã đi vào khai thác, thu hút lượng lớn phương tiện di chuyển từ TPHCM đi Vũng Tàu.

Ghi nhận cuối tháng 10 cho thấy nhiều đoạn đường đã được thảm nhựa. Các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời thi công hệ thống cống thoát nước, nước sạch, cáp điện và viễn thông.

Đặc biệt, hệ thống thoát nước được chú trọng thi công sớm do khu vực này thường xuyên ngập úng vào mùa mưa.

Dự án này không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại cho đô thị mới Nhơn Trạch, đô thị vệ tinh của sân bay Long Thành.

Đáng chú ý, ngày 21/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,6km, trong đó cầu chính dài 4,7km, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 18.800 tỷ đồng, hứa hẹn tạo thêm một trục kết nối quan trọng giữa TPHCM và Đồng Nai.

Vị trí tuyến đường 25B (đường Tôn Đức Thắng) nối trung tâm hành chính xã Nhơn Trạch đến quốc lộ 51 (Đồ họa: Bảo Quyên).