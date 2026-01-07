Xe công Mercedes-Benz của Đà Nẵng rớt giá mạnh sau nhiều lần được rao bán

Ngày 7/1, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã phát đi thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá lô tài sản công gồm 28 ô tô bị thu hồi, thanh lý, với tổng giá khởi điểm gần 2 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, lô tài sản này được hình thành trên cơ sở các quyết định thu hồi và xử lý tài sản công của UBND thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định.

Ô tô phục vụ công tác chung tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Danh mục xe đưa ra đấu giá khá đa dạng về chủng loại, niên hạn sử dụng, trong đó chủ yếu là ô tô con. Ngoài ra còn có một số ô tô khách và xe tải. Các phương tiện có năm sản xuất 1990-2012.

Phần lớn số xe trong lô tài sản vẫn còn giá trị sử dụng. Có 2 xe đã hết niên hạn, gồm ô tô khách biển số 43A-00526 và xe tải biển số 43E-1099.

Đáng chú ý, xe có giá khởi điểm cao nhất là ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz E300 (W212), biển số 80B-7879, sản xuất năm 2009, với mức giá 282 triệu đồng.

Trước đó, phương tiện này đã nhiều lần được đưa ra đấu giá nhưng chưa thành công. Năm 2023, xe có giá khởi điểm hơn 632 triệu đồng, năm 2024 giảm xuống hơn 588 triệu đồng và đến năm 2025 tiếp tục hạ còn 470 triệu đồng.

Ngoài ra, xét theo mặt bằng giá, có 16 xe được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 15-50 triệu đồng/xe. Các xe còn lại có giá khởi điểm dao động từ khoảng 60 triệu đến hơn 150 triệu đồng, tùy theo chủng loại, năm sản xuất và hiện trạng sử dụng.

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá kéo dài đến hết ngày 10/1. Việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá sẽ được thực hiện theo các tiêu chí chặt chẽ, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, xử lý tài sản công.

Trước đó, cuối năm 2025, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt bổ sung hơn 37 tỉ đồng để mua sắm ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường. Nguồn kinh phí mua xe trích từ khoản trung ương thưởng vượt thu năm 2024.