Sơn dương quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng xuất hiện ở rừng Ninh Bình

Đại diện Trung tâm Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu (CE REC) cho biết, sau thời gian dài điều tra động vật hoang dã tại rừng phòng hộ trên địa bàn xã Đồng Thái (huyện Yên Mô cũ), tỉnh Ninh Bình, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Cá thể sơn dương được bẫy ảnh phát hiện trong khu rừng Đồng Thái ở Ninh Bình (Ảnh: CE REC cung cấp).

Tại khu rừng này, loài voọc mông trắng và sơn dương được ghi nhận bằng hình ảnh trong cuộc khảo sát bằng máy bay (tàu bay tầm nhiệt) không người lái và cả bắt gặp trên mặt đất.

Trong đó, loài voọc mông trắng được xếp vào nhóm "Cực kỳ nguy cấp" và sơn dương được xếp vào loài "Nguy cơ bị tuyệt chủng".

Ông Tilo Nadler chuyên gia của CE REC cho hay, năm 2014 (tháng 1 đến tháng 3) trung tâm đã thực hiện cuộc khảo sát bằng tàu bay tầm nhiệt không người lái để khảo sát về loài voọc mông trắng tại khu phức hợp đá vôi Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

"Quá trình khảo sát, các nhà sinh học đã phát hiện loài sơn dương (tên khoa học Capricornis maritimus), là loài động vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam, có nguy cơ bị tuyệt chủng. Điều đặc biệt là, máy bay đã phát hiện cá thể sơn dương mẹ đang đi cùng với con non, xác nhận sự sinh sản của loài có nguy cơ tuyệt chủng này trong khu rừng", ông Tilo chia sẻ.

Sơn dương loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng đang sinh sôi trong khu rừng ở Ninh Bình (Ảnh: CE REC cung cấp).

Anh Nguyễn Thanh Phương, nhà sinh học trực tiếp khảo sát các loài động vật trong khu rừng xã Đồng Thái chia sẻ thêm, cuộc khảo sát bằng bẫy ảnh tại khu rừng Đồng Thái kéo dài 2,5 tháng đã xác định được 12 loài thú và 15 loài chim, trong đó có nhiều loài "Cực kỳ nguy cấp" và "Nguy cơ bị tuyệt chủng".

"Kết quả bẫy ảnh đã ghi lại được loài sơn dương đã xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần ở hai trạm bẫy ảnh. Điều này minh chứng cho việc phát hiện loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng này vào năm 2024 bằng tàu bay tầm nhiệt không người lái là chính xác", anh Phương nói.

Các chuyên gia của Trung tâm Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu đề nghị, căn cứ và quy định pháp luật hiện hành thì khu vực rừng Đồng Thái ở Ninh Bình đủ tiêu chí để thành lập khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh.

Khu rừng xã Đồng Thái ở Ninh Bình nơi được phát hiện có nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm (Ảnh: Thanh Phương).

Theo các chuyên gia, việc nhanh chóng thành lập khu bảo tồn tại đây không chỉ với mục tiêu bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bảo tồn thiên nhiên kết hợp với phát triển du lịch sinh thái tại địa phương.