Đồng Nai dự kiến xây cầu Cát Lái hơn 18.800 tỷ đồng để kết nối TPHCM

Ngày 21/10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đây là dự án hạ tầng trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt giữa TPHCM và Đồng Nai.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao CC1 làm đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc lập và hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Cát Lái và đường dẫn. Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cùng các sở, ngành và địa phương có liên quan để rà soát, cập nhật và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất theo quy định pháp luật.

Phà Cát Lái nối TPHCM và Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu CC1 đánh giá, so sánh chi tiết các hình thức hợp đồng dự án nhằm xác định mô hình đầu tư tối ưu, làm cơ sở cho việc tính toán tổng mức đầu tư. Trong đó, cần đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chi phí xây dựng và chi phí liên quan khác.

Đồng thời, CC1 cần lập bảng tiến độ triển khai dự án gồm các mốc công việc, thời gian, trách nhiệm từng đơn vị và căn cứ pháp lý. Hồ sơ hoàn chỉnh phải được gửi về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trước ngày 31/10.

Hôm 9/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành để nghe CC1 trình bày đề xuất đầu tư dự án cầu Cát Lái. Dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,6km, trong đó cầu chính dài 4,7km, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 18.800 tỷ đồng.