Bí thư TPHCM cùng đoàn làm việc với Đồng Nai về kết nối hạ tầng giao thông

Ngày 21/10, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng các lãnh đạo chủ chốt của TPHCM tham dự hội nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương.

Cùng chủ trì hội nghị có ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, và nhiều lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn chủ trì hội nghị (Ảnh: Phú Việt).

Phát biểu định hướng nội dung làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM và Đồng Nai vừa sáp nhập nên quy mô lớn hơn, đồng nghĩa trách nhiệm, tiềm năng lợi thế lớn hơn. Vì sự phát triển chung của 2 địa phương, ông Trần Lưu Quang cho rằng hội nghị không chỉ bàn về việc kết nối hạ tầng giao thông mà phải kết nối nghĩa, tình giữa Đồng Nai và TPHCM.

“Tôi luôn mong muốn hai địa phương phát triển hơn, cùng vượt qua những trở ngại khó khăn để bứt phá kinh tế. Tại hội nghị, 2 địa phương cần đưa ra những kế hoạch cụ thể cần phải làm gì, những vướng mắc cần tháo gỡ, đặc biệt ở các dự án giao thông có tính liên kết vùng. Các đại biểu bàn thẳng vào từng vấn đề, để có hướng giải quyết, mở ra sự hợp tác hiệu qủa của 2 địa phương”, Bí thư TPHCM chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu định hướng nội dung hội nghị (Ảnh: Phú Việt).

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cho hay, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, trong đó có sự kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối với siêu đô thị TPHCM.

Đồng Nai có sân bay Long Thành là nơi lan toản và nằm ở cực tăng trưởng năng động lớn phía Nam. Nếu không tận dụng thời cơ sẽ đánh mất cơ hội nên tỉnh mong muốn bàn bạc giữa hai địa phương có lộ trình rõ ràng để đồng bộ hạ tầng giao thông. Sự phát triển ở khu vực sân bay Long Thành và hệ thống giao thông gắn với cảng biển, dịch vụ sẽ tạo ra sự phát triển của đất nước mang tầm vóc quốc tế.

Theo ông Vũ Hồng Văn, hai nội dung trọng tâm sẽ được bàn đó là sự thống nhất nhiệm vụ của từng địa phương trong việc thực hiện dự án hạ tầng giao thông và bổ sung tuyến kết nối đặc thù mang tầm nhìn dài hạn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai và TPHCM trong tương lai có nhiều dự án kết nối giao thông từ đường sắt, đường bộ và đường thủy. Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới đường sắt trong khu vực, hiện có 5 tuyến đường sắt kết nối giữa TPHCM và Đồng Nai, trong đó có 2 tuyến đường sắt đô thị, 3 tuyến đường sắt quốc gia. Về đường bộ, 2 địa phương có 45 vị trí kết nối giao thông, trong đó 14 đường kết nối hiện hữu và 23 đường kết nối đang triển khai đầu tư, 18 đường kết nối trong quy hoạch. Về đường thủy, TPHCM và Đồng Nai có 12 bến đò ngang sông kết nối.