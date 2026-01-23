Hình ảnh Trung ương, Bộ Chính trị khóa mới ra mắt Đại hội

Chiều 23/1, Đại hội XIV của Đảng họp phiên bế mạc. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia để dự phiên bế mạc Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự Đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trò chuyện cùng các đại biểu dự Đại hội.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cùng các đại biểu vào hội trường dự phiên bế mạc Đại hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị khách mời tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Đến dự phiên bế mạc có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nguyên ủy viên Trung ương Đảng từ khóa 4 đến khóa 8; các mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ của Việt Nam, các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế.

Đại hội XIV của Đảng bế mạc sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu, hoàn thành tốt đẹp các nội dung công việc đề ra.

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được bầu gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. "Hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đại hội XIV của Đảng đã nhận được tổng số 898 thư điện mừng thông điệp từ 167 chính đảng, 17 tổ chức quốc tế, 78 cá nhân, 242 tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 394 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các thư điện, thông điệp chúc mừng này đã đánh giá tích cực, toàn diện vai trò của lãnh đạo Đảng ta và định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời khẳng định vị thế và những đóng góp ngày càng hiệu quả của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất diễn ra sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương đã tín nhiệm tuyệt đối bầu ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV. Trung ương cũng bầu Bộ Chính trị gồm 19 Ủy viên và Ban Bí thư gồm 13 Ủy viên, trong đó có một số Ủy viên Bộ Chính trị được chỉ định.

Cũng theo thông báo tại phiên bế mạc, trên cơ sở ý kiến nhất trí của Trung ương, Bộ Chính trị đã phân công ông Trần Cẩm Tú tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử, nhất là lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong giai đoạn 2026-2030, cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD, và kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP.

Ảnh: Tiến Tuấn - TTXVN