Chân dung Kevin Warsh: Người được ông Trump chọn chèo lái "con tàu" Fed

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đề cử ông Kevin Warsh - cựu thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - vào vị trí Chủ tịch Fed, kế nhiệm ông Jerome Powell. Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào lựa chọn của mình. “Tôi đã quen biết Kevin từ rất lâu và tin chắc ông ấy sẽ trở thành một trong những Chủ tịch Fed vĩ đại, thậm chí có thể là người giỏi nhất. Trên hết, ông ấy là sự lựa chọn hoàn hảo và sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng”, Tổng thống Mỹ viết.

Để chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Fed, ông Warsh vẫn cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Việc ông Trump chọn Kevin Warsh đã khép lại cuộc cạnh tranh giữa 4 ứng viên, gồm ông Warsh; ông Christopher Waller - thành viên Hội đồng Thống đốc Fed đương nhiệm; ông Rick Rieder của BlackRock và ông Kevin Hassett - cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump.

Ông Kevin Warsh tốt nghiệp Trường Luật Harvard năm 1995, từng học kinh tế học và thống kê tại Đại học Stanford.

Hiện tại, Warsh là nhà kinh tế tại Viện Hoover - một tổ chức tư vấn chính sách. Ông cũng tham gia thỉnh giảng tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Stanford.

Ngoài ra, ông còn là thành viên hội đồng cố vấn của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO). Ông Warsh kết hôn với tỷ phú Jane Lauder - cháu gái Estee Lauder - nhà sáng lập đế chế mỹ phẩm Estée Lauder.

Năm ngoái, Warsh cố vấn cho nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump về chính sách kinh tế sau khi tái đắc cử.

Đáng chú ý, ông Kevin Warsh từng làm việc tại Morgan Stanley và giữ vai trò trợ lý kinh tế trong chính quyền Tổng thống George Bush. Ông là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed trong giai đoạn 2006-2011, thời kỳ đầy biến động của kinh tế toàn cầu.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, ông Warsh đã phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Fed, khi đó là ông Ben Bernanke để ứng phó với cuộc Đại suy thoái.

Ông Kevin Warsh, ứng viên chính thức cho chức chủ tịch Fed tiếp theo (Ảnh: FT).

Trong hồi ký, ông Bernanke từng mô tả ông Warsh là “một trong những cố vấn và cộng sự thân cận nhất”, đồng thời đánh giá cao sự nhạy bén về chính trị, thị trường cũng như mạng lưới quan hệ sâu rộng của ông tại Phố Wall.

Năm 2008, khi kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái nghiêm trọng, ông Warsh từng cảnh báo rằng việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất có thể làm gia tăng lạm phát. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay cả khi lãi suất được hạ xuống gần 0, lạm phát vẫn duy trì ở mức thấp.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump từng cân nhắc đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed kế nhiệm bà Janet Yellen, song cuối cùng đã lựa chọn ông Jerome Powell.

Lần đề cử này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang gia tăng áp lực lên Fed, làm dấy lên nhiều lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ và những hệ lụy tiềm tàng đối với kinh tế toàn cầu.

Thời gian gần đây, ông Kevin Warsh liên tục chỉ trích Fed và công khai ủng hộ nhiều quan điểm chính sách của Tổng thống Trump.

Theo AP, lập trường này được xem là tín hiệu cho thấy Fed có thể trải qua một sự chuyển hướng mạnh mẽ nếu ông Kevin Warsh chính thức trở thành Chủ tịch.