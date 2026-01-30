Xác định 7 đội sớm giành vé vào tứ kết futsal châu Á: Đông Nam Á thắng lớn

Đội bóng duy nhất của Đông Nam Á đang tham dự giải futsal vô địch châu Á năm nay không thể giành vé vào tứ kết là Malaysia.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã sớm giành vé vào tứ kết (Ảnh: VFF).

Chiều 30/1, Malaysia thua đậm Afghanistan 0-7 ở bảng D. Trận thua này chính thức loại Malaysia ra khỏi cuộc chơi. Họ chưa có điểm nào sau hai lượt trận. Trong khi đó, hai đội xếp trên Malaysia gồm Iran và Afghanistan mỗi đội đã có 6 điểm.

Ở lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng, diễn ra ngày 1/2, Malaysia không còn đủ khả năng bắt kịp các đội xếp trên họ. Cùng bị loại với Malaysia tại bảng D còn có Saudi Arabia.

Các bảng đấu cũng đã xác định xong những suất vào tứ kết có bảng A và bảng B. Tại bảng A, chủ nhà Indonesia và Iraq giành quyền đi tiếp, trong khi Hàn Quốc và Kyrgyzstan đã bị loại.

Indonesia và Iraq mỗi đội hiện có 6 điểm, còn Hàn Quốc và Kyrgyzstan mỗi đội chưa có điểm nào sau hai lượt trận, không còn khả năng bắt kịp hai đội đầu bảng. Trận đấu vào tối 31/1 giữa Indonesia và Iraq chỉ còn mang tính chất cạnh tranh ngôi đầu bảng A.

Đội tuyển futsal Thái Lan (áo đỏ) cũng đã giành vé đi tiếp (Ảnh: FAT).

Tương tự như thế là trường hợp của bảng B. Hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đã chính thức giành vé vào tứ kết, chỉ sau hai lượt trận. Mỗi đội hiện có 6 điểm. Trong khi đó, hai đội Lebanon và Kuwait chưa có điểm nào, chắc chắn bị loại. Ngày 31/1, Thái Lan sẽ tranh ngôi đầu bảng với đội tuyển futsal Việt Nam.

Theo điều lệ của giải futsal vô địch châu Á 2026, đội đứng đầu bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B, còn đội nhì bảng A sẽ gặp đội đầu bảng B. Điều đó đồng nghĩa với việc chắc chắn có một cặp đấu giữa các đội Đông Nam Á ở tứ kết: Chủ nhà Indonesia hoặc sẽ gặp Thái Lan, hoặc sẽ chạm trán đội tuyển futsal Việt Nam.

Một vé vào tứ kết chưa xác định được ở bảng C, Nhật Bản với 6 điểm sau hai lượt trận, đã chắc chắn giành quyền đi tiếp. Đội đứng nhì bảng Uzbeskitan có 4 điểm, sở hữu nhiều ưu thế để nối gót Nhật Bản giành quyền đi tiếp.

Dù vậy, về lý thuyết, Uzbekistan vẫn có thể bị loại, nếu họ thua đậm Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 1/2, cùng lúc đó Tajikistan thắng đậm Australia. Khi đó, Tajikistan sẽ có cùng 4 điểm với Uzbekistan, nhưng Tajikitstan hơn đối thủ về chỉ số phụ.

Bảng xếp hạng bảng A giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).

Bảng xếp hạng bảng B giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).

Bảng xếp hạng bảng C giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).