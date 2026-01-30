Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt dự án có vi phạm ở Cao Bằng

Ngày 30/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy ký thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng tại UBND tỉnh Cao Bằng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy vừa ký ban hành kết luận thanh tra (Ảnh: TTCP).

Hàng loạt dự án có vi phạm

Theo kết luận thanh tra, tại thời điểm UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quyết định cho thuê đất nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi đất do UBND xã đang quản lý, sử dụng xảy ra tại 2 dự án: Dự án trồng và phát triển cây mắc ca kết hợp với một số cây lâm nghiệp khác tại xã Bạch Đăng, huyện Hòa An (cũ); dự án nhà máy thủy điện Hòa Thuận, xã Hòa Thuận, huyện Phục Hòa (cũ).

Ba dự án, tại thời điểm UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, gồm: Dự án trồng và chế biến chè ô long chất lượng cao (thôn Khau Phạ, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An cũ); dự án trồng rừng gỗ lớn và trồng cây dược liệu dưới tán rừng (xóm Khuổi Thán, xã Bình Dương, huyện Hòa An cũ); dự án khai thác và chế biến khoáng sản cát, sỏi lòng sông Bằng Giang (xã Bế Triều, xã Hồng Việt, huyện Hòa An cũ).

4 dự án bị phát hiện chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất; chưa ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hoạt động khai thác khoáng sản trong giai đoạn 2016-2019.

Chủ đầu tư hai dự án chưa tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, gồm: Dự án mỏ đá vôi Bản Tin - Lũng Tao (xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa cũ) với 3.000m2 đất nông nghiệp thuê của các hộ gia đình cá nhân; dự án khai thác và chế biến khoáng sản cát, sỏi lòng sông Bằng Giang có khu phụ trợ khoảng 800m2 (chủ đầu tư thuê lại đất nông nghiệp của các hộ dân).

Tại dự án mỏ đá Lý Quốc (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang cũ), HĐND tỉnh Cao Bằng chưa thông qua nghị quyết, UBND tỉnh chưa ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với 1ha đất rừng phòng hộ theo giấy phép khai thác cho thuê đất từ năm 2013.

Dự án nhà máy thủy điện Hòa Thuận chưa được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích hơn 23ha rừng.

Đối với nghĩa vụ tài chính về đất, Thanh tra Chính phủ nêu rõ dự án nhà máy thủy điện Bình Long chưa được cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với diện tích gần 1,7ha.

4 dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai…

Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Vietnamnet).

Vi phạm tại các dự án khoáng sản

Với công tác khai thác mỏ vật liệu xây dựng, Thanh tra Chính phủ phát hiện chủ đầu tư dự án mỏ đá vôi Bản Chá (xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng cũ) sử dụng đất chưa đúng diện tích, chưa lắp trạm cân, mở sổ theo dõi, thống kê khối lượng khai thác. Dự án chưa có biên bản nghiệm thu khối lượng khai thác của từng khâu công nghệ.

Dự án mỏ đá vôi Bản Tin - Lũng Tao chưa trồng cây bao quanh khu vực khai thác, rãnh thoát nước thải.

Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng mỏ đá Lý Quốc chưa có giấy phép môi trường, giấy phép sử dụng vật liệu nổ không ghi rõ lượng thuốc nổ trong một lần sử dụng, phương pháp điều khiển nổ, khoảng cách an toàn, thời điểm nổ mìn.

Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi tại xóm Mỏ Sắt có hạng mục công trình bãi chứa thải chưa có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), chưa có trong thiết kế mỏ; không lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về các nội dung đường thủy nội địa, phòng chống thiên tai, đê điều, thủy lợi trước khi cấp Giấy phép khai thác. Chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành, đồng thời chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động.

Cũng tại dự án này, chủ đầu tư sử dụng đất chưa đúng diện tích theo giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép khai thác; diện tích đất cho thuê tại khu phụ trợ, bãi chứa thải chênh lệch tăng 4.500m2 so với diện tích đất của dự án được chấp thuận đầu tư.

Dự án khai thác và chế biến khoáng sản cát, sỏi lòng sông Bằng Giang chậm phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường, không tiến hành thủ tục cấp giấy phép môi trường. Thanh tra còn phát hiện chủ đầu tư chưa lắp trạm cân, mở sổ theo dõi, thống kê khối lượng khai thác và chưa có biên bản nghiệm thu khối lượng khai thác của từng khâu công nghệ…