Ngăn chặn vụ tai nạn ở Lâm Đồng, 3 học sinh được khen thưởng

Chủ tịch UBND xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, vừa ký quyết định tặng giấy khen cho 3 học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đức Trọng vì có hành động dũng cảm, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông, bảo vệ tài sản của người dân.

Các học sinh được khen thưởng gồm: Liêng Hót Gia Hưng, K’Liêm và Bon Yô Jẵn Sam, cùng là học sinh lớp 8A1.

Nhóm học sinh tìm cách chặn ô tô tải tuột dốc do mất phanh ở Lâm Đồng (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, vào 16h35 ngày 19/1, 3 học sinh nói trên được giáo viên phân công nhiệm vụ lao động ở cổng trường. Trong lúc di chuyển, 3 nam sinh phát hiện ô tô tải bị mất phanh, trôi lùi xuống dốc.

Lúc này, 3 học sinh hô hoán, báo cho tài xế đang làm việc gần đó rồi cùng nhau dùng gạch chặn bánh xe, ngăn phương tiện trôi xuống dốc.

Tài xế sau đó có mặt, lên cabin thực hiện các thao tác, điều khiển phương tiện đến nơi an toàn. Được biết, chiếc xe tải do một hộ kinh doanh dừng đỗ gần trường học.