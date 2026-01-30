Tắt đèn tín hiệu giao thông gây ùn ứ trên đường Nguyễn Trãi ở Hà Nội

Ngày 30/1, mạng xã hội đăng tải bài viết kèm theo thông tin về việc, khu vực đường Nguyễn Trãi (đoạn trước khu vực Royal City kéo dài khoảng 400m theo hướng Ngã Tư Sở đi hầm chui Nguyễn Trãi) bị ùn ứ kéo dài. Nguyên nhân là "do ai đó mới đặt một chiếc đèn xanh đèn đỏ ở giữa đường".

Hình ảnh người dân phải dừng chờ đèn đỏ trên đường Nguyễn Trãi gây tranh cãi (Ảnh: Nguyen Khanh Trinh).

Theo phản ánh, 95% các phương tiện đi thẳng trên đường đã không thể di chuyển một cách bình thường. Tất cả gần như đứng chờ đèn xanh cho rẽ trái, rồi mới được đi thẳng.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp hiện tượng rất lạ - đi thẳng mà cũng bắt chờ đèn đỏ", người đăng tải phản ánh trên mạng xã hội.

Liên quan tới sự việc này, chiều 30/1, một nguồn tin có trách nhiệm cho biết, nguyên nhân của việc ùn ứ nêu trên, là do cơ quan chức năng đang lắp đặt thí điểm đèn tín hiệu giao thông tại khu vực đường Nguyễn Trãi (đoạn gần ga Thượng Đình).

Đường Nguyễn Trãi thông thoáng sau khi đèn tín hiệu giao thông được tắt (Video: Văn Yên).

"Việc lắp đặt thí điểm đèn tín hiệu giao thông tại địa điểm nêu trên đã diễn ra cách đây 2 ngày, trên cả 2 làn đường.

Mục đích là để tránh xung đột giao thông, khi các phương tiện đi trên đường Nguyễn Trãi (hướng hầm chui Nguyễn Trãi đi Ngã Tư Sở) rẽ trái để sang làn đường đối diện, thì các phương tiện đi từ hướng Ngã Tư Sở về hầm chui Nguyễn Trãi sẽ phải dừng chờ", nguồn tin nói.

Cũng theo nguồn tin này, việc lắp đặt đèn tín hiệu nêu trên chỉ là thí điểm, nhằm đánh giá tình hình và hiệu quả giao thông trên tuyến. Tới chiều 30/1, lực lượng chức năng đã tắt đèn tín hiệu nêu trên để đảm bảo tình hình trật tự, an toàn giao thông.

Theo ghi nhận chiều nay tại đường Nguyễn Trãi, sau khi đèn tín hiệu giao thông tại địa điểm nêu trên được tắt, giao thông trở lại bình thường, không còn cảnh ùn ứ kéo dài.