Công bố danh sách Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu bầu Bộ Chính trị khóa XIV.

Theo kết quả công bố, Bộ Chính trị khóa mới gồm 19 người.

Tổng Bí thư Tô Lâm và một số lãnh đạo trong Bộ Chính trị khóa XIV (Ảnh đồ họa: Tuấn Huy).

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV gồm:

1. Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư

2. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội

3. Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư

4. Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

5. Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

6. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

7. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng

8. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an

9. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội

10. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

11. Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

12. Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

13. Ông Lê Minh Trí, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

14. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM

15. Ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

16. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

17. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

18. Ông Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

19. Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cũng thống nhất số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 Ủy viên, trong đó có 10 ủy viên Bộ Chính trị tham gia theo cơ cấu.

3 nhân sự mới được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất gồm:

1. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước

2. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng

3. Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao