Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới

Ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Theo kết quả bầu, với sự tín nhiệm của Trung ương, ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, Trung ương thống nhất bầu 25 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Hồng Phong).

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê ở Nghệ An. Ông là Thạc sĩ Kinh tế.

Từ một chuyên viên thanh tra của Kho bạc Nhà nước, ông Trần Sỹ Thanh lần lượt nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại cơ quan này như Chánh Văn phòng, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính).

Sau giai đoạn công tác tại Kho bạc Nhà nước, giữa năm 2008, ông được điều động về Đắk Lắk, giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Hai năm sau, ông Thanh tiếp tục được điều động về Bắc Giang và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đầu năm 2015, ông được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 8 tháng sau, Bộ Chính trị điều động ông Trần Sỹ Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Sau gần 2 năm làm lãnh đạo Lạng Sơn, ông Thanh được điều động giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tháng 8/2020, ông chuyển công tác về Văn phòng Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trước khi trở thành Tổng Kiểm toán Nhà nước vào tháng 4/2021.

Đến tháng 7/2022, ông Thanh lại chuyển về công tác tại địa phương với vai trò Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và giữ cương vị đó cho đến khi được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào đầu tháng 11/2025.