Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Trung ương khóa XIV

Đại hội XIV của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Theo kết quả được bầu, trong số các 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 người tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Trong đó, có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Sau thời gian dài công tác gắn bó với ngành Công an và có 8 năm giữ cương vị Bộ trưởng Công an, ông được bầu làm Chủ tịch nước vào tháng 5/2024. Sau 3 tháng giữ vị trí này, Chủ tịch nước Tô Lâm khi đó đồng thời đảm nhiệm chức Tổng Bí thư, trong giai đoạn từ 3/8/2024-21/10/2024. Sau đó, ông thôi chức Chủ tịch nước và giữ chức Tổng Bí thư cho đến nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, là Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân chính trị.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông Mẫn có thời gian dài làm công tác Đoàn tại các tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ.

Tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, sau đó được phân công làm Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Tháng 5/2024, ông Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

7/10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử Trung ương khóa XIV (Ảnh đồ họa: Tuấn Huy).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê ở Hà Tĩnh. Ông có 4 khóa là Ủy viên Trung ương (X - dự khuyết, XI, XII, XIII), 2 khóa là Bí thư Trung ương Đảng (XII, XIII) và là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Tú là Tiến sĩ Kinh tế, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương. Ông cũng có hơn một nhiệm kỳ đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trước khi trở thành Thường trực Ban Bí thư.

Một Ủy viên Bộ Chính trị là trưởng ban đảng cũng tái cử Trung ương khóa mới, là ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII hồi tháng 5/2024.

Ông Hưng là Thạc sĩ Chính sách công, từng có thời gian dài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nắm giữ cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong gần một nhiệm kỳ.

Sau thời gian được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương vào tháng 5/2024 và giữ cương vị đó cho đến nay.

3 Đại tướng thuộc lực lượng vũ trang tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình. Ông là Tiến sĩ Khoa học Quân sự, có 2 khóa tham gia Ban Chấp hành Trung ương (XII, XIII) và là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Đại tướng Phan Văn Giang giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2021.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII và được bầu vào Bộ Chính trị hồi tháng 8/2024.

Đại tướng Lương Tam Quang là Cử nhân Luật, An ninh, có nhiều năm công tác và gắn bó với lực lượng công an nhân dân. Ông giữ cương vị Bộ trưởng Công an và được thăng hàm Đại tướng từ năm 2024.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê ở Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và có trình độ Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ông Nghĩa có thời gian dài công tác gắn bó với quân đội, trước khi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đầu năm 2021, sau đó là Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sau hợp nhất.

Đến tháng 11/2025, ông được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và được thăng quân hàm Đại tướng.

Khối Quốc hội còn có 1 ủy viên Bộ Chính trị tái cử là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, còn khối địa phương có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở Tuyên Quang, là người dân tộc Sán Dìu.

Ông là Ủy viên Trung ương 4 khóa (trong đó có một khóa làm ủy viên dự khuyết) và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị hồi tháng 5/2024.

Ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Đầu năm 2021, ông trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đến tháng 11/2025 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, sau đó được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời được bầu vào Bộ Chính trị hồi tháng 1/2025, trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Ngọc có thời gian dài công tác gắn với ngành công an và từng có một nhiệm kỳ giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 8/2024, ông đảm nhiệm chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đến tháng 11/2025 được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thành viên nữ duy nhất trong Bộ Chính trị khóa XIII là bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng tiếp tục tái cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê ở Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình).

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV và có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

Bà Hoài từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương, trước khi về nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 5/2024, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và 3 tháng sau được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đến cuối năm 2025, bà Hoài thôi chức Bí thư Hà Nội và giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.