"Nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp"

Hơn 300 triệu đồng giúp nam sinh sư phạm hồi sinh sau ca mổ tim (Video: Hương Hồng).

Ngày trở về nhà, em Hà Ngọc Tú (SN 2003, trú tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bước xuống xe với nụ cười hiền. Tuy dáng đi còn chậm nhưng ánh mắt đã sáng lên niềm tin.

Mắc bệnh tim bẩm sinh, đã có lúc Tú đứng trước ranh giới sinh - tử. Sau ca phẫu thuật thành công, trái tim em được vá lành. Trở về nhà, Tú mang theo hy vọng được sống, học tập và lời hứa sẽ nỗ lực đi tiếp con đường sư phạm còn dang dở.

Mắc căn bệnh tim bẩm sinh, nhưng Tú vẫn cố gắng học tập và thi đỗ vào Trường Đại học sư phạm Hà Nội (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, khi đang chuẩn bị tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tú bất ngờ đối mặt với chẩn đoán bệnh tim nặng, cần phẫu thuật gấp. Hoàn cảnh gia đình em đặc biệt khó khăn, mẹ góa một mình nuôi con, mọi chi phí đều vượt quá khả năng. Giữa lúc gia đình bế tắc, sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí đã mở ra lối thoát.

Sau bài báo “Nam sinh sư phạm cần mổ tim gấp, mẹ góa bất lực khẩn cầu giúp đỡ”, qua tài khoản báo Dân trí, bạn đọc khắp nơi đã chung tay ủng hộ Tú số tiền 249.012.210 đồng. Bên cạnh đó, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình em còn được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 51 triệu đồng.

Ngày 29/1, phóng viên Dân trí (ngoài cùng bên trái) cùng bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 249.012.210 đồng do bạn đọc giúp đỡ tới gia đình Hà Ngọc Tú (Ảnh: CTV).

Tổng số tiền ủng hộ hơn 300 triệu đồng là nguồn lực quyết định, giúp Tú được phẫu thuật kịp thời, an tâm điều trị và từng bước phục hồi sức khỏe.

Ca phẫu thuật tim của Tú được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật tim mạch - lồng ngực, gây mê hồi sức… ca mổ diễn ra thuận lợi. Những ngày hậu phẫu, Tú được theo dõi sát sao, tập thở và tập vận động nhẹ nhàng.

Bác sĩ Đinh Thị Trang, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, bệnh nhân Tú được điều trị đúng thời điểm, tâm lý ổn định, quá trình hồi phục thuận lợi hơn. Chúng tôi trân trọng cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay cùng bệnh viện”.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, Tú đã trải qua ca phẫu thuật tim thành công, được xuất viện về nhà (Ảnh: Hương Hồng).

Khi đủ điều kiện xuất viện, Tú được trở về nhà trong vòng tay gia đình. Sức khỏe dần ổn định, em lên kế hoạch quay lại giảng đường, tiếp tục học tập để chạm tới ước mơ trở thành thầy giáo.

“Có lúc, em nghĩ mình sẽ không kịp tốt nghiệp. Nhưng nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp. Em biết ơn vô cùng. Em xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em bằng tất cả tình thương yêu.

Em cũng xin cảm ơn các y, bác sĩ và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã luôn ở bên, động viên, tận tình cứu chữa em. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”, Tú xúc động nói.

Tú đã quay lại giảng đường, tiếp tục học tập để chạm tới ước mơ trở thành thầy giáo (Ảnh: CTV).

Nam sinh 23 tuổi đã trải qua một biến cố lớn của cuộc đời. Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng sức khỏe của em đang dần hồi phục, niềm tin cũng được vun đắp.

Trên hành trình thực hiện ước mơ, Tú mang theo nghĩa tình của bạn đọc Dân trí, sự tận tâm của đội ngũ thầy thuốc và quyết tâm mới: sống tử tế, học tập nghiêm túc, lan tỏa điều tốt đẹp, như cách em đã được chở che trong những ngày khó khăn nhất.