Thanh niên bị lộ tẩy sau một lần trộm xe máy hớ hênh

Ngày 30/1, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Công an phường Hòa Cường đã bắt giữ Hồ Văn Tàu (21 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố.

Trưa 27/1, tại vỉa hè trước Trường Đại học Đông Á (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường), công an phát hiện Tàu đang dùng dụng cụ tự chế bẻ khóa một xe máy. Đối tượng lập tức bị khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Đối tượng Hồ Văn Tàu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Làm việc với cơ quan chức năng, Tàu khai đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Hòa Cường và 9 vụ khác tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, công an thu giữ nhiều biển số, giấy đăng ký, phụ tùng xe máy và một mô tô nghi vấn có nguồn gốc từ hành vi phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, sau khi trộm được xe, Tàu mang rao bán trên mạng xã hội để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Công an phường Hòa Cường đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.