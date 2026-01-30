Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, cựu trưởng phòng lĩnh án chung thân

Ngày 30/1, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989), cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương do số tiền chiếm đoạt được xác định lên đến gần 100 tỷ đồng.

Căn cứ diễn biến phiên tòa và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Tài tù chung thân về tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: TTXVN).

Ngoài ra, bị cáo Tài bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, Tòa tuyên phạt 200 triệu đồng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án và cáo trạng, từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài, khi giữ chức Trưởng phòng giao dịch của một tổ chức tín dụng trên địa bàn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập khống hàng chục bộ hồ sơ vay vốn.

Bị cáo trực tiếp làm giả con dấu, chữ ký của nhiều cơ quan, tổ chức, đồng thời sử dụng tài sản bảo đảm giả gồm 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 5 sổ tiết kiệm.

Sau khi tự phê duyệt hồ sơ và chỉ đạo nhân viên thực hiện giải ngân, Trần Văn Tài chuyển toàn bộ tiền vay về tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 96,4 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo xâm phạm nghiêm trọng hoạt động đúng đắn và uy tín của tổ chức tín dụng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản.

Liên quan vụ án, trong năm 2024, Phạm Ngọc Hưng đã cho Trần Văn Tài vay 4,5 tỷ đồng với lãi suất 123%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 7/10/2025, Trần Văn Tài đến cơ quan công an đầu thú sau khi nhận thức được hành vi vi phạm.