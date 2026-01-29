Việt Nam lên tiếng về thông điệp của Đại sứ quán Mỹ đăng trên Facebook

Chiều 29/1, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về việc ngày 28/1, tài khoản X của Hội đồng Hòa bình Gaza và tài khoản Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng thông điệp "hoan nghênh Việt Nam đã trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình".

Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Theo bà Hằng, là một trong các quốc gia đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm đem lại hòa bình bền vững cho Dải Gaza, vì lợi ích của nhân dân Palestine, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ Kế hoạch Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17/11/2025 và đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình để triển khai Kế hoạch Hòa bình này", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Bà Hằng cũng cho hay Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các thành viên của Hội đồng Hòa bình trong triển khai Kế hoạch Hòa bình, qua đó chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở giải pháp hai Nhà nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm sau đó đã nhận lời mời và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Ngày 22/1, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tổ chức bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Thụy Sĩ.