Vì sao nhiều tỉnh, thành có cả bí thư và chủ tịch là Ủy viên Trung ương?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước những yêu cầu phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn. Một trong những điểm nổi bật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm tại Đại hội lần này là việc nhiều địa phương, bộ, ngành có tới hai đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng.

Đây không chỉ là con số về mặt cơ cấu, mà phản ánh sâu sắc sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, cũng như yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Ảnh: Hồng Phong).

Hai Ủy viên Trung ương ở một địa phương không phải để “chia phần quyền lực”

Trước hết, việc một địa phương hay bộ, ngành có hai Ủy viên Trung ương Đảng cho thấy vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của các địa bàn, lĩnh vực đó trong chiến lược phát triển chung của quốc gia.

Trong bối cảnh yêu cầu điều hành, quản lý ngày càng phức tạp, đa chiều, việc tăng cường sự tham gia trực tiếp của các đồng chí Ủy viên Trung ương giúp nâng cao năng lực hoạch định chính sách, bảo đảm các chủ trương lớn của Đảng được triển khai đồng bộ, sát thực tiễn và hiệu quả hơn.

Đồng thời, thực tiễn cho thấy việc bố trí hai Ủy viên Trung ương tại một số địa phương và bộ, ngành chính là sự đáp ứng linh hoạt yêu cầu của công tác cán bộ trong điều động, luân chuyển và bổ nhiệm. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các đồng chí Ủy viên Trung ương đều đủ năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, đây là minh chứng sinh động cho kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác cán bộ trong thời gian qua. Đội ngũ cán bộ Trung ương ngày càng được chuẩn hóa, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tư duy đổi mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (Ảnh: TTXVN).

Việc nhiều địa phương, bộ, ngành có hai lãnh đạo tham gia Ban Chấp hành Trung ương cho thấy nguồn cán bộ kế cận dồi dào, chất lượng ngày càng cao, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển liên tục của hệ thống chính trị.

Thứ ba, cơ cấu này cũng đặt ra yêu cầu rất cao về sự phối hợp, phân công rõ ràng, trách nhiệm cụ thể giữa các đồng chí Ủy viên Trung ương tại cùng một địa phương hoặc bộ, ngành.

Hai Ủy viên Trung ương không phải để “chia phần quyền lực”, mà là để bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành, nhất là trong xử lý các vấn đề lớn, phức tạp, liên ngành, liên vùng.

Nếu làm tốt, đây sẽ là lợi thế rất lớn. Còn không, rõ ràng, rất dễ dẫn tới chồng chéo, phân tán trách nhiệm - điều mà Đại hội XIV đặt ra yêu cầu phải khắc phục triệt để.

Sự điều chỉnh linh hoạt, không máy móc trong cơ cấu

Từ góc nhìn rộng hơn, việc nhiều địa phương và bộ, ngành có hai Ủy viên Trung ương Đảng còn cho thấy sự điều chỉnh linh hoạt, khoa học trong tư duy tổ chức của Đảng trước những đòi hỏi mới của thực tiễn.

Đại hội XIV của Đảng không máy móc trong cơ cấu, mà đặt trọng tâm vào hiệu quả lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cuối cùng là sự phát triển của đất nước, đời sống của nhân dân, niềm tin của xã hội đối với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Có thể khẳng định, việc nhiều địa phương, bộ, ngành có hai Ủy viên Trung ương tại Đại hội XIV của Đảng không đơn thuần là vấn đề cơ cấu, mà là biểu hiện tập trung của một yêu cầu phát triển mới: tăng cường năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng điều hành và bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt trong tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng.

Điều đó đồng thời đặt ra đòi hỏi rất cao về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và kỷ luật, kỷ cương trong hành động của mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương.

Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV vì vậy không chỉ được đo bằng cơ cấu nhân sự hợp lý, mà quan trọng hơn là bằng hiệu quả vận hành của bộ máy sau Đại hội; bằng việc mỗi địa phương, bộ, ngành có chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thể chế, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (Ảnh: TTXVN).

Khi đội ngũ cán bộ Trung ương thực sự phát huy vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thì cơ cấu “hai Ủy viên Trung ương” sẽ trở thành lợi thế chiến lược, góp phần đưa các nghị quyết của Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Định hướng quan trọng này cũng sẽ củng cố vững chắc vai trò cầm quyền của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn bộ hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Danh sách 16 tỉnh, thành có cả Bí thư, Chủ tịch là Ủy viên Trung ương: 1. Tỉnh An Giang 2. Tỉnh Cao Bằng 3. TP Đà Nẵng 4. Tỉnh Gia Lai 5. TP Hà Nội 6. TP Hải Phòng 7. TPHCM 8. TP Huế 9. Tỉnh Hưng Yên 10. Tỉnh Khánh Hòa 11. Tỉnh Lâm Đồng 12. Tỉnh Ninh Bình 13. Tỉnh Phú Thọ 14. Tỉnh Quảng Ngãi 15. Tỉnh Thái Nguyên 16. Tỉnh Thanh Hóa

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng,

nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị