Djokovic hạ Sinner, vào chung kết Australian Open

Novak Djokovic đã có một màn trình diễn "ngược dòng thời gian" đầy ngoạn mục tại Australian Open vào tối 30/1, khi anh chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Jannik Sinner bằng một trận đấu 5 set nghẹt thở. Chiến thắng này đưa Djokovic đến gần hơn với kỷ lục 25 danh hiệu Grand Slam và danh hiệu thứ 11 tại Melbourne.

Sau khi để thua set mở màn và bị dẫn 1-2, kịch bản quen thuộc suýt lặp lại với Djokovic, người đã dừng bước ở bán kết cả bốn Grand Slam trong năm 2025. Tuy nhiên, lần này, tay vợt 38 tuổi đã từ chối khuất phục, cứu thành công 16 trong số 18 break-point phải đối mặt trong cuộc so tài kéo dài 4 giờ 9 phút. Thi đấu bùng nổ dưới ánh đèn Rod Laver Arena, Djokovic kiên cường trở lại và vượt qua nhà đương kim vô địch hai lần liên tiếp với tỷ số 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 trong trận bán kết đầy kịch tính.

Djokovic ăn mừng chiến thắng trước Sinner (Ảnh: Getty).

Đây là trận đấu 5 set đầu tiên của Djokovic kể từ Roland Garros 2024, nơi anh từng thoát hiểm trước Francisco Cerundolo. Đối thủ của Djokovic ở trận chung kết vào chủ nhật sẽ là Carlos Alcaraz, người trước đó đã trải qua trận bán kết dài nhất lịch sử Australian Open kéo dài 5 giờ 27 phút trước Alexander Zverev, để lần đầu tiên góp mặt ở trận tranh cúp tại Melbourne.

Djokovic chưa giành thêm danh hiệu Grand Slam nào kể từ US Open 2023, quãng thời gian bị phủ bóng bởi sự thống trị của Sinner và Alcaraz, hai tay vợt đã chia nhau 8 Grand Slam gần nhất. Tay vợt Ý và Tây Ban Nha cũng đã gặp nhau ở ba trận chung kết Grand Slam liên tiếp vừa qua, nhưng Djokovic đã phá vỡ kịch bản ấy, ngăn họ trở thành cặp đấu thứ hai trong Kỷ nguyên Mở góp mặt ở bốn trận chung kết Grand Slam liên tiếp, sau Djokovic và Rafael Nadal giai đoạn Wimbledon 2011 đến Roland Garros 2012.

Bước vào trận chung kết, tay vợt người Serbia nắm lợi thế đối đầu sít sao 5-4 trước Alcaraz, trong đó có chiến thắng ở tứ kết Australian Open cách đây 12 tháng. Được tiếp thêm tự tin từ màn trình diễn chủ động và lạnh lùng trước Sinner, Djokovic cũng có lợi thế thể lực khi vào chung kết với quãng thời gian thi đấu trên sân ít hơn.

Djokovic thắng ba trận đầu tiên toàn giải trong các trận đấu kết thúc sau ba set, hưởng lợi từ việc Jakub Mensik bỏ cuộc ở vòng bốn và tiếp tục đi tiếp khi Lorenzo Musetti xin rút lui dù đang dẫn hai set ở tứ kết. Lọt vào trận chung kết Grand Slam thứ 38 trong sự nghiệp sau chiến thắng kéo dài 4 giờ 9 phút, Djokovic trở thành tay vợt nam lớn tuổi nhất trong Kỷ nguyên Mở vào chung kết Australian Open. Tay vợt số 4 thế giới cũng sở hữu kỷ lục 104 trận thắng tại giải, vượt qua thành tích của Roger Federer (102).

Trước bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Rod Laver Arena, Sinner cho thấy vì sao anh đã thắng cả 5 lần chạm trán gần nhất với Djokovic ngay ở set đầu tiên, với lối chơi điềm tĩnh và đầy uy lực. Tay vợt người Ý tung ra 15 cú winner so với 8 của Djokovic và kiểm soát phần lớn các pha đôi công cuối sân để chiếm thế thượng phong.

Djokovic lập tức đáp trả mạnh mẽ ở đầu set hai, giành lại đà hưng phấn. Tay vợt 38 tuổi tận dụng thành công cơ hội break-point thứ tư để vươn lên dẫn 3-1, gia tăng tính tấn công và độ chính xác ở các cú đánh dọc dây, buộc Sinner phải rơi vào thế bị động và cân bằng tỷ số trận đấu.

Sinner giành lại quyền chủ động ở set ba, sử dụng sự tinh tế và đa dạng trong lối chơi để làm khó Djokovic, đồng thời thắng tới 90% (18/20) điểm giao bóng một. Dù vậy, tay vợt Serbia không hề suy giảm. Ở set bốn, Djokovic xuyên thủng hàng phòng ngự của Sinner bằng những pha đánh ngày càng chủ động, tăng tốc độ cú thuận tay vượt mốc 140 km/h và cứu hai break-point quan trọng ở game thứ 7 để kéo trận đấu sang set quyết định.

Sinner dần hụt hơi trước Djokovic (Ảnh: Getty).

Ở set 5 căng thẳng, Djokovic thể hiện trọn vẹn bản lĩnh của một nhà vô địch. Chủ nhân 101 danh hiệu ATP tiếp tục chơi tấn công và cứu thành công cả 8 break-point phải đối mặt, trong đó có ba break-point liên tiếp từ tỷ số 0/40 khi đang dẫn 4-3. Anh tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở game thứ 7 khi giành break quyết định, trước khi khép lại trận đấu bằng một chiến thắng đáng nhớ.

Djokovic bỏ lỡ hai match-point đầu tiên khi Sinner kiên cường chống đỡ ở cánh trái để kéo tỷ số về đều. Tuy nhiên, lần thứ ba đã mang lại may mắn cho tay vợt 38 tuổi, người đã quỳ gối ăn mừng không lâu sau khi ấn định chiến thắng.