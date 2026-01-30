Tìm kiếm nữ sinh 12 tuổi mất liên lạc, phát hiện xe đạp trên bờ sông

Tối 30/1, Trung tá Nguyễn Hoàng, Trưởng Công an xã Lam Thành (Nghệ An), cho biết lực lượng công an, dân quân tự vệ, các nhóm cứu hộ và người thân đang nỗ lực tìm kiếm cháu Nguyễn Thị Uyển Nhi (12 tuổi, người địa phương).

Theo thông tin từ người nhà, khoảng 17h30 ngày 29/1, cháu Uyển Nhi đạp xe rời khỏi nhà, sau đó gia đình không liên lạc được. Mọi nỗ lực tìm kiếm nữ sinh này không có kết quả, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ.

Cháu Uyển Nhi rời nhà bằng xe đạp và mất liên lạc với gia đình (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chiếc xe đạp cháu Uyển Nhi sử dụng sau đó được tìm thấy bên bờ sông Lam. Nghi ngờ có chuyện không lành, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới sông.

“Sáng nay, có thông tin một gia đình làm nghề đánh cá trên sông Lam, đoạn phát hiện xe đạp của cháu Nhi trên bờ, nghi có thi thể vướng vào lưới nhưng do sợ hãi nên không kịp xử lý dẫn tới bị mất dấu vết.

Thông tin này chưa đủ căn cứ xác định là cháu Nhi. Chúng tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu cả trên bờ và dưới sông”, Trung tá Hoàng thông tin.