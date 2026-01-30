Ra mắt sách "Tự hào cơ đồ Việt Nam" nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng

Ngày 30/1 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết, với gần 600 trang khổ lớn, được trình bày trang trọng, xuất bản song ngữ Việt - Anh, sưu tầm và tuyển chọn hơn 200 bức ảnh tư liệu quý, cuốn sách đã tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước, từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân lao động làm chủ đất nước đến chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam ngày nay.

Ông Lâm cũng nhấn mạnh ý nghĩa bài viết Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! của Tổng Bí thư Tô Lâm sau Đại hội XIV như lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân biến quyết tâm thành hành động, xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững và hùng cường.

Tại buổi lễ, TS Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định rằng, lễ giới thiệu cuốn sách là hoạt động cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

“Việc phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách tiếp tục khẳng định sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân”, ông Thắng nói.

Ông Thắng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác chính trị, tư tưởng cần tiếp tục “đi trước mở đường, dẫn dắt và giữ vai trò chủ công”, tạo quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Cuốn sách "Tự hào cơ đồ Việt Nam" (Ảnh: Lạc Thành).

Cuốn sách gồm 17 bài viết, được kết cấu thành 3 phần: Phần thứ nhất: Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm rõ những dấu mốc lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975.

Phần thứ 2: Việt Nam - Kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển, phản ánh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 40 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực.

Phần thứ 3: Việt Nam - Khát vọng hùng cường nhấn mạnh, những thành tựu mang tầm vóc thời đại của kỷ nguyên độc lập, tự do và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của kỷ nguyên đổi mới và phát triển tạo ra tiền đề vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.