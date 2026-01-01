Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo, đêm 30 và ngày 31/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 31/1 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ đêm 31/1, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) trời chuyển rét.

Cơ quan khí tượng nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 30 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ ngày 31/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở thủ đô phổ biến 13-15 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 1/2 đến đêm 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Miền Bắc những ngày tới trời rét (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 31/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên - Lai Châu có mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 24-27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 25-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.