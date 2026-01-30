Ông Lê Minh Trí được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Chiều 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí cũng được phân công làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Minh Trí (bên trái) và ông Đoàn Minh Huấn (bên phải) (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê ở TPHCM. Ông có trình độ Cử nhân An ninh nhân dân và Cử nhân Luật.

Ông Trí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Lê Minh Trí bắt đầu sự nghiệp trong ngành công an. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), ông Trí là Phó Đội trưởng, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TPHCM, rồi làm Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Giữa năm 1992, ông là cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TPHCM.

Sau đó, ông lần lượt kinh qua nhiều vị trí công tác tại địa phương như: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TPHCM; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, trước khi trở thành Phó Chủ tịch TPHCM vào đầu năm 2010.

Sau 3 năm làm Phó Chủ tịch TPHCM, ông Trí được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và giữ cương vị này 3 năm, trước khi được bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao. Tháng 8/2024, ông được bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao và giữ cương vị này trong hơn 1 năm, trước khi được điều động làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương (11/2025).

Tại Đại hội XIV của Đảng diễn ra cuối tháng 1, ông Lê Minh Trí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị và phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Huấn đồng thời được phân công làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ông Đoàn Minh Huấn, sinh năm 1971, quê tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV, có trình độ PGS.TS Lịch sử Đảng.

Trong sự nghiệp của mình, ông Đoàn Minh Huấn, có 10 năm làm giảng viên, sau đó từng giữ các chức vụ như Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Lịch sử, Phó Giám đốc, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Tháng 9/2016, ông làm Phó Tổng biên tập, rồi làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản sau gần 1 năm. Đến cuối tháng 3/2023, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Giữa năm 2025, ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa qua, ông Huấn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, sau đó được Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.