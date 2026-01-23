Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú tiếp tục làm Thường trực Ban Bí thư

Tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng chiều 23/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội kết quả làm việc Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Liên quan kết quả phân công nhân sự Thường trực Ban Bí thư khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết 200 Ủy viên Trung ương nhất trí giới thiệu ông Trần Cẩm Tú tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Trần Cẩm Tú tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư - một trong năm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Phạm Thắng).

Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê ở Hà Tĩnh. Ông là Tiến sĩ Kinh tế và có thời gian dài công tác và trải qua nhiều vị trí ở Hà Tĩnh như Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Sau giai đoạn này, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Giữ vị trí này đến tháng 8/2011, ông Tú được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Đến đầu năm 2015, ông lại trở về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ cương vị Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 8/2024, ông Trần Cẩm Tú đồng thời đảm nhiệm hai cương vị Thường trực Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến tháng 1/2025, ông thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Thường trực Ban Bí thư cho đến nay.

Ông Trần Cẩm Tú là Ủy viên Trung ương 4 khóa (X - dự khuyết, XI, XII, XIII, XIV), Bí thư Trung ương Đảng 2 khóa (XII, XIII) và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.