Va chạm với ô tô khách, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Chiều 30/1, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 14h30 cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, tài xế N.V.T. (SN 1988, trú tại xã Dliê Ya, Đắk Lắk) điều khiển ô tô khách mang biển kiểm soát 47F-007.xx, lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Gia Lai đi Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Chí Anh).

Khi ô tô khách đến khu vực ngã tư Biển Hồ, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 81H1-77.xx, do một phụ nữ (chưa xác định danh tính) điều khiển, đang có tín hiệu chuyển hướng sang bên trái đường.

Cú va chạm mạnh đã khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong ngay tại hiện trường.

Khoảnh khắc xe khách va chạm với xe máy sang đường khiến người phụ nữ tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định danh tính nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng này.