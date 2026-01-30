Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng và hội nhập

Giáo sư Ezequiel Ramoneda, điều phối viên Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CESEA) của Argentina, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN).

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư Ezequiel Ramoneda, điều phối viên Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CESEA) của Argentina, đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2025, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển của Việt Nam trong năm 2026 cũng như trong giai đoạn 5 năm tới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Theo ông Ramoneda, năm 2025 tiếp tục là một năm ghi nhận nhiều kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược gia tăng và xu hướng phân mảnh trong trật tự kinh tế toàn cầu.

Ông cho rằng việc Việt Nam duy trì được đà tăng trưởng ổn định, mở rộng xuất khẩu sang các thị trường có tiêu chuẩn cao và rào cản gia nhập lớn cho thấy năng lực thích ứng linh hoạt và hiệu quả của nền kinh tế.

Chuyên gia Argentina nhấn mạnh một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam đạt được kết quả này là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Theo ông, từ những định hướng cải cách và mở cửa từ năm 1986, Việt Nam đã tích lũy được kinh nghiệm và bản lĩnh trong việc khẳng định vị thế quốc tế, duy trì sự cân bằng chiến lược giữa các trung tâm quyền lực lớn, đồng thời không hy sinh lợi ích quốc gia.

Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt và xu hướng hình thành các khối, các chuỗi liên kết kinh tế mới, Giáo sư Ramoneda nhấn mạnh Việt Nam đã thành công trong hành trình xây dựng hình ảnh là một đối tác hội nhập, không theo chủ nghĩa biệt lập hay bè phái, mà chủ động tham gia vào các cấu trúc hợp tác đa phương. Theo ông, cách tiếp cận này không chỉ góp phần củng cố vị thế đối ngoại mà còn trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư.

Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên gia Ramoneda nêu rõ Đại hội là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tiếp nối và phát triển đường lối đổi mới, đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách, lấy người dân làm gốc.

Ông nhấn mạnh rằng việc xác định con người vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển sẽ tiếp tục tạo nền tảng xã hội vững chắc cho các chính sách kinh tế, cải cách thể chế và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Giáo sư Argentina cũng đánh giá cao các nỗ lực cải cách bộ máy hành chính, tăng cường hiệu quả quản trị nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số và giảm thủ tục.

Theo ông, những điều chỉnh này không chỉ nhằm thích ứng với bối cảnh quốc tế và trong nước thay đổi nhanh chóng, mà còn hướng tới nâng cao năng suất, giảm chi phí và phục vụ tốt hơn đời sống người dân.

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, ông Ramoneda cho rằng đây là một yếu tố then chốt góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm lãng phí và bảo đảm việc triển khai các dự án phát triển một cách minh bạch, bền vững.

Theo ông, cuộc đấu tranh chống tham nhũng không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn có tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và niềm tin của xã hội.

Về triển vọng năm 2026 và giai đoạn 5 năm tới, Giáo sư Argentina bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam có cơ sở để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, thậm chí hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Ông nhận định việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao thể hiện sự tự tin vào nguồn lực trong nước, vào năng lực điều hành và vào khả năng tận dụng cơ hội trong bối cảnh quốc tế nhiều thách thức.

Theo ông Ramoneda, với nền tảng ổn định chính trị, định hướng phát triển rõ ràng và đường lối đối ngoại cân bằng, Việt Nam có nhiều triển vọng tiếp tục củng cố vai trò là một điểm sáng về tăng trưởng và hội nhập tại khu vực và trên thế giới trong giai đoạn tới.