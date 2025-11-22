Quảng Ninh hỗ trợ 50 tỷ đồng giúp Lâm Đồng khắc phục mưa lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị giao Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, sáng 22/11, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng yêu cầu triển khai ngay công tác cứu trợ với tinh thần nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp chỉ đạo triển khai ngay công tác hỗ trợ với tinh thần hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng nhanh nhất, hiệu quả nhất (Ảnh: Thu Chung).

Những ngày qua, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, liên tục hứng chịu mưa lũ lớn; hàng chục nghìn nhà dân chịu cảnh ngập sâu, nhiều khu vực còn bị chia cắt, nguy cơ thiếu lương thực và nước sạch.

Tại Lâm Đồng, mưa lũ gây sạt lở, ách tắc giao thông, buộc hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn. Thiệt hại về người và tài sản được đánh giá rất lớn, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống địa phương.

Quảng Ninh đang huy động tổng lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh để hỗ trợ Lâm Đồng. Các cơ quan chuẩn bị lương thực, quần áo, thuốc men, sách vở, đồng thời phối hợp với tỉnh bạn xác định nhu cầu thực tế để hoàn thiện phương án hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh công tác cứu trợ phải được triển khai khẩn trương, đúng trọng tâm và phù hợp với tình hình tại chỗ. Trước mắt, tỉnh sẽ cử ngay đoàn công tác vào Lâm Đồng để hỗ trợ trực tiếp và điều phối nguồn hàng một cách chủ động, linh hoạt.

Bên cạnh nhu yếu phẩm khẩn cấp, Quảng Ninh yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ với Lâm Đồng nhằm xác định nhu cầu khắc phục hậu quả lâu dài. Ngành y tế chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chi viện.

Trước mắt, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50 tỷ đồng để giúp Lâm Đồng phục hồi cơ sở hạ tầng và nhà cửa cho người dân.