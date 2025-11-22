Nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế bị bắt

Ngày 22/11, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh trên, Bộ Công an còn bắt tạm giam các bị can: Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và Vũ Huy Long, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế (Ảnh: Bộ Y tế).

Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Quỳnh, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Yến, Phó chánh Văn phòng Cục An toàn thực phẩm, cùng 3 người khác đều về tội Nhận hối lộ.

Các quyết định nêu trên là kết quả Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 28/8, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, Phó Trưởng phòng Trần Thị Thu Liễu và chuyên viên Nguyễn Thị Hải Hà về tội Nhận hối lộ.

Bước đầu, Bộ Công an xác định các bị can trong vụ án đã có nhiều sai phạm trong việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.