Chiến dịch đặc biệt của bộ đội với người dân vùng lụt

Ngày 22/11, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các đơn vị đã tổ chức nhiều bếp ăn dã chiến để hỗ trợ suất ăn nóng gửi đến người dân tại các khu vực còn đang bị ngập nước.

Tại xã Phú Hòa 1, bên trong Trường Mầm non Phú Hòa 1, nơi Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) dựng bếp ăn dã chiến, có 5 chiến sĩ cùng các cô giáo Mầm non tất bật vo gạo, nhặt rau, nấu nướng để chuẩn bị 100 suất cơm gửi bà con.

Bộ đội Trung đoàn 584 cùng người dân khẩn trương chuẩn bị cơm tối cho các hộ bị cô lập (Ảnh: Văn Viễn).

Vừa đảo nồi canh lớn, Hạ sĩ Y Ja Niê (Tiểu đoàn 303) nói trong vội vã: “Có tận mắt chứng kiến mới thấy bà con vất vả thế nào. Anh em chúng tôi bảo nhau phải làm nhanh nhất có thể để kịp gửi cơm đến tay người dân".

Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Khoa, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 584, đơn vị đang triển khai lực lượng tại 2 điểm nóng là xã Phú Hòa 1 và Tây Hòa.

Trung đoàn cũng xác định phương châm nước rút đến đâu, bộ đội sẽ giúp dân dọn dẹp trường học, nhà cửa đến đó và sẽ cố gắng hỗ trợ để người dân có cơm no bụng, nhà sạch bùn sau lũ.

Nhiều suất cơm được cán bộ, chiến sĩ khẩn trương chuẩn bị (Ảnh: Văn Viễn).

Tại phường Tuy Hòa, bếp ăn dã chiến cũng hoạt động không ngơi tay. Thiếu tá Nguyễn Thị Hoàng Anh (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa) cùng đồng đội tỉ mỉ chuẩn bị từng hộp cơm đầy đặn.

Theo Thiếu tá Hoàng Anh, trong điều kiện mưa lũ, việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và tốc độ đóng gói được đặt lên hàng đầu để kịp thời hỗ trợ người dân.

Khi cơm vừa chín, nhiệm vụ khó khăn nhất cũng bắt đầu. Bộ đội lập tức cùng các lực lượng dùng xuồng, ca nô băng qua những vùng nước lũ, trở thành “shipper đặc biệt” mang cơm đến các hộ dân.

Toàn khu vực phía Đông Đắk Lắk đã thiết lập 9 bếp ăn dã chiến, trong đó 7 mô hình hoạt động theo kiểu “quân dân kết hợp”, khi vừa đảm bảo hậu cần cho bộ đội làm nhiệm vụ, vừa cung cấp thực phẩm cho người dân.

Đặc biệt, để tăng cường cho hướng Tuy Hòa, Lữ đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5) đã điều động một xe bếp ăn dã chiến chuyên dụng. Với công suất lớn và khả năng cơ động, các “anh nuôi” sẽ góp phần nấu thêm hàng trăm suất ăn mỗi ngày, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Những "anh nuôi" liên tục hoạt động hết công suất để phục vụ người dân (Ảnh: Văn Viễn).

Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đến kiểm tra nhà bếp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa.

Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chuẩn bị hàng trăm suất cơm và nhu yếu phẩm để chuyển đến các khu vực ngập sâu.