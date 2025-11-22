Vợ chồng Beckham bật khóc vì con

Cậu con trai duy nhất nhà Beckham theo đuổi sự nghiệp ca hát

Mới đây, Cruz Beckham có buổi biểu diễn đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Để ủng hộ con, cả David và Victoria Beckham đều có mặt, chia sẻ sự xúc động trước thành tựu mới của con trai.

Trên sân khấu, Cruz (20 tuổi) trình diễn loạt ca khúc mới cùng ban nhạc The Breakers. Trên trang cá nhân, Victoria đăng video con trai vừa hát vừa chơi guitar, kèm lời nhắn: “Con trông rất hạnh phúc, Cruz và chúng ta không thể tự hào hơn. Yêu con”. David Beckham cũng chia sẻ khoảnh khắc này và mô tả đêm diễn “đong đầy yêu thương”, khiến anh rơi nước mắt vì tự hào.

David và Victoria Beckham ủng hộ cậu con trai Cruz Beckham theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp (Ảnh: Instagram).

Buổi diễn còn có sự góp mặt của bà Sandra Beckham (mẹ David) và bạn gái Cruz - Jackie Apostel cùng nhiều người thân. Jackie cũng hé lộ Cruz sắp phát hành album đầu tay. Truyền thông cho biết Cruz đã ký hợp đồng với công ty quản lý C3, đơn vị từng làm việc với The Strokes.

Jackie hiện là trợ lý, đồng hành cùng bạn trai trong quá trình theo đuổi âm nhạc. Dù từng học bóng đá giống cha, Cruz dần xác định ca hát mới là sự nghiệp lâu dài.

Từ năm 2016, anh đã tự ra mắt các sản phẩm âm nhạc và hợp tác với nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như Ed Drewett, Fred Ball, người từng làm việc cùng Rihanna và Beyoncé.

Cruz cũng ký hợp đồng với Tap Music, công ty đại diện của Ellie Goulding, Dua Lipa và Lana Del Rey.

Victoria Beckham luôn tự hào về cậu con trai thứ 3 (Ảnh: Getty Images).

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 10, khi được hỏi về tương lai âm nhạc của con trai, Victoria Beckham cho biết Cruz đã dành 10 năm học nhạc, tự học khoảng 7 loại nhạc cụ và tự viết ca khúc.

Cô nói: “Con bắt đầu từ con số 0, không đòi hỏi điều gì. Tôi luôn dặn con đừng mong thành công đến ngay. Thành công thật sự phải được xây dựng bằng nỗ lực”.

Victoria cũng ví hành trình của Cruz với con đường cô từng đi khi xây dựng thương hiệu thời trang. Cựu thành viên Spice Girls tiết lộ cô mất gần 15 năm kinh doanh thua lỗ trước khi được công nhận: “Cruz biểu diễn ở những sân khấu nhỏ, chỉ tập trung vào điều mình yêu thích. Tôi rất tự hào về con”.

Cô khẳng định cả 4 người con của mình đều tự lập trong sự nghiệp, không dựa vào danh tiếng của cha mẹ. “Những đứa trẻ chỉ đơn giản là con của cha mẹ. Đó không phải lỗi của chúng. Hãy cho chúng cơ hội. Điều quan trọng nhất là sống tử tế và tốt bụng”, cô nói.

Cruz Beckham đang hẹn hò với bạn gái hơn 9 tuổi, nữ nghệ sĩ Jackie Apostel (Ảnh: Instagram).

Bốn đứa con nhà Beckham theo đuổi sự nghiệp khác nhau

David và Victoria Beckham kết hôn năm 1999 và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất thế giới. Họ có 4 người con gồm Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper Seven.

Gia đình Beckham luôn là tâm điểm truyền thông và được xem như một thương hiệu toàn cầu. Theo Net Worth Celebrity, cặp đôi hiện sở hữu khối tài sản khoảng 500 triệu bảng Anh (hơn 17.700 tỷ đồng).

Thời gian gần đây, gia đình Beckham đối diện tin đồn rạn nứt với con trai cả Brooklyn. Dù không lên tiếng bình luận, vợ chồng Beckham vẫn thường xuyên thể hiện sự gắn kết, nỗ lực kéo Brooklyn gần hơn với gia đình.

Các con của Beckham cũng có lựa chọn sự nghiệp riêng. Brooklyn Beckham, con trai cả của David và Victoria Beckham, hiện theo đuổi sự nghiệp đầu bếp chuyên nghiệp và kinh doanh nhà hàng. Trước đó, anh từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như nhiếp ảnh, người mẫu nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Gia đình Beckham là một gia đình nổi tiếng toàn cầu (Ảnh: Getty Images).

Romeo Beckham, con trai thứ 2, được xem là gương mặt nổi bật nhất trong 3 anh em. Romeo bước vào làng giải trí từ rất sớm. Năm 10 tuổi, cậu được thương hiệu Burberry mời làm gương mặt đại diện cho dòng thời trang trẻ em và liên tiếp tạo dấu ấn trong thời trang.

Năm 2021, Romeo lần đầu lên trang bìa tạp chí thời trang lớn và tới năm 2022, cậu ký hợp đồng với thương hiệu giày Puma. Romeo thừa hưởng vẻ đẹp và niềm đam mê thời trang từ mẹ, và được kỳ vọng sẽ nối tiếp sự nghiệp kinh doanh của Victoria Beckham.

Harper Seven Beckham, con gái út của cặp đôi, từ nhỏ đã là tâm điểm chú ý của truyền thông Anh quốc. Harper đang theo học tại Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Italia Conti (Anh) và sớm bộc lộ niềm yêu thích với thời trang.

Khoảng một năm trở lại đây, Victoria thường đăng tải các video ghi lại khoảnh khắc Harper thử nghiệm những sản phẩm từ thương hiệu làm đẹp Victoria Beckham Beauty, như một cách vừa quảng bá vừa khuyến khích sự sáng tạo của con.

Cuối năm 2024, Victoria thành lập doanh nghiệp H7B Limited, được cho là viết tắt của Harper Seven Beckham, nhằm tiếp nhận các khoản thu nhập của Harper trong tương lai, mở ra hướng phát triển chuyên nghiệp hơn cho cô bé.

Chia sẻ về cách nuôi dạy con, Victoria cho biết vợ chồng cô luôn tôn trọng đam mê và sở thích của từng đứa trẻ. Tuy vậy, cả hai đặt ra những nguyên tắc kỷ luật nhất định, mong các con trưởng thành là những người tử tế, có ích cho xã hội và luôn biết yêu thương nhau.