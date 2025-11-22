Cái đẹp trong âm nhạc và văn hoá qua góc nhìn của nhạc sĩ Dương Thụ

Sáng 22/11, tại Hà Nội, sự kiện ra mắt sách Văn hóa quản trị Chất Việt thu hút nhiều độc giả. Chương trình không chỉ giới thiệu tác phẩm mà còn mở ra một cuộc đối thoại về văn hóa, đọc sách và việc vận dụng giá trị Việt trong quản trị.

Trong Văn hóa quản trị Chất Việt, tác giả Đỗ Thùy Dương nhìn lại hành trình đi tìm “căn tính Việt” trong quản trị, dựa trên hàng trăm dự án chuyển đổi tại các doanh nghiệp trong nước.

Theo bà Đỗ Thùy Dương, nhiều mô hình quản trị nhập khẩu từ phương Tây hay Nhật Bản không thể áp dụng nguyên bản cho doanh nghiệp Việt do sự khác biệt về tâm lý và giá trị văn hóa.

Từ trái qua: Nhạc sĩ Dương Thụ, tác giả Đỗ Thùy Dương và ông Vũ Trọng Đại tại buổi ra mắt cuốn sách “Văn hóa quản trị Chất Việt” sáng 22/11 (Ảnh: Lê Phương Anh).

Từ kinh nghiệm tư vấn tại nhiều doanh nghiệp trong nước, bà đề xuất khái niệm “Chất Việt”, hệ giá trị quản trị cốt lõi, bao gồm 5 phẩm chất: Khát vọng, Kỷ cương, Kiên cường, Thích ứng và Cộng hưởng. Bà cho rằng những yếu tố này phản ánh đặc trưng văn hóa Việt và có thể trở thành nền tảng vận hành doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Điểm nhấn của buổi ra mắt là cuộc trò chuyện giữa tác giả Đỗ Thùy Dương, ông Vũ Trọng Đại - đại diện đơn vị tổ chức sự kiện cùng sự xuất hiện của nhạc sĩ Dương Thụ.

Nhạc sĩ Dương Thụ đã mang đến góc nhìn sâu sắc về văn hóa Việt, từ chiều sâu nghệ thuật đến giá trị thẩm mỹ, tạo nên cầu nối đặc biệt giữa tinh thần văn hóa dân tộc và tư duy quản trị.

Hơn nửa thế kỷ sáng tác, Dương Thụ gắn liền với nhiều tên tuổi lớn, góp phần định hình diện mạo nhạc nhẹ Việt Nam qua những bản tình ca như: Tháng Tư về, Điều còn mãi, Mong về Hà Nội, Nghe mưa, Vẫn hát lời tình yêu, Bài hát ru cho anh...

Ông cũng đứng sau các album quan trọng như Tóc ngắn của Mỹ Linh, Chat với Mozart, Khu vườn yên tĩnh của Hồng Nhung, góp phần nâng tầm nghệ sĩ và mở ra xu hướng thưởng thức mới cho khán giả.

Với sự góp mặt của nhạc sĩ Dương Thụ, 3 lăng kính - quản trị, nghệ thuật và xuất bản - đã cùng nhau tạo nên không gian trao đổi, kết nối tri thức và cảm quan văn hóa.

Nhạc sĩ Dương Thụ đưa ra quan điểm về chủ đề “Chất Việt” mà cuốn sách đề cập. Ông nhấn mạnh rằng, “chất” trong văn hóa không phải là khẩu hiệu hay sự tô vẽ bản sắc, mà được đánh giá qua giá trị thẩm mỹ, khả năng bảo tồn và hệ thống hóa tri thức.

Nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ quan điểm về giá trị văn hóa và thẩm mỹ trong nghệ thuật (Ảnh: Lê Phương Anh).

Nhạc sĩ Dương Thụ minh họa quan điểm bằng trải nghiệm hợp tác với thế hệ nghệ sĩ trẻ thời trước, trong đó có ca sĩ Hồng Nhung. Ông từng đồng hành và hỗ trợ các nghệ sĩ như Hồng Nhung, Thanh Lam, Huy Tuấn, Quốc Trung, giúp họ hoàn thiện giai điệu và phát triển sự nghiệp.

“Dù bây giờ tất cả đều đã trưởng thành, già hết rồi (cười), nhưng sự đồng điệu giữa âm nhạc trẻ trung của họ và kinh nghiệm, cảm quan nghệ thuật của thời đó đã tạo nên những sản phẩm âm nhạc giá trị”, nhạc sĩ Dương Thụ nói.

Từ góc nhìn nghệ thuật, Dương Thụ đề cao vai trò của “cái đẹp”, yếu tố còn thiếu trong đời sống công cộng, trong sản phẩm và trong cách doanh nhân tạo dựng giá trị. Cái đẹp không chỉ là hình thức mà còn là năng lực thẩm mỹ cần rèn luyện.

Khi doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực thẩm mỹ, họ sẽ tạo ra sản phẩm vừa hiện đại, vừa giàu chiều sâu văn hóa và đó chính là cách để Việt Nam bước ra thế giới một cách tự tin, không vay mượn và không chạy theo.

Ông Vũ Trọng Đại đồng thuận với nhạc sĩ Dương Thụ rằng, văn hóa nghệ thuật và văn hóa doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Ông nhấn mạnh, chính sự giao thoa này mang lại chiều sâu cho cuộc đối thoại, giúp người tham dự nhận ra rằng bản sắc Việt không chỉ hiện hữu trong nghệ thuật mà còn có thể ứng dụng vào phương pháp quản trị hiện đại.