Lũ chưa rút hết, Đà Nẵng lại cảnh báo mưa lớn diện rộng

Ngày 31/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh và cảnh báo mưa lớn trên địa bàn.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ ngày 1/11 đến 3/11, Đà Nẵng có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 500mm.

Một số nơi của thành phố Đà Nẵng nước lụt vẫn còn chưa rút hẳn (Ảnh: Hoài Sơn).

Chiều và đêm 31/10, các địa phương trong thành phố cũng có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường tổ chức trực ban, theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, kịp thời thông báo đến người dân.

Thành phố cần sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ngập úng, sạt lở; đảm bảo an toàn cho các công trình.

Các đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước. Lực lượng biên phòng và chính quyền ven biển theo dõi chặt chẽ thời tiết, thông báo kịp thời cho tàu thuyền trên biển chủ động phòng tránh.

Những ngày qua thành phố Đà Nẵng có mưa lớn khiến nhiều địa phương ngập lụt nặng. Đến sáng 31/10, nhiều vị trí nước lũ đang dần rút, để lại cảnh tượng tan hoang, bùn đất phủ kín khắp nơi.