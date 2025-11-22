Thêm hai phụ nữ ở Hà Nội bị khởi tố vì mua bán gần 20 tỷ đồng hóa đơn

Ngày 22/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hai bị can Cấn Thị Hà (32 tuổi), và Phạm Thị Hồng Liên (38 tuổi), cùng trú tại phường Tây Mỗ (Hà Nội), về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Kết quả điều tra cho thấy Hà và Liên đã mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng ghi tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ gần 20 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và 12 bị can cùng tội danh. Từ năm 2020 đến 2025, nhóm này dùng chứng minh nhân dân và thẻ căn cước công dân giả để đăng ký, thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp, rồi thay đổi người đại diện pháp luật của 30 công ty nhằm xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng.

Các hóa đơn được bán với giá 1,5-2% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn, chưa gồm thuế giá trị gia tăng, giúp nhóm đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định pháp luật.