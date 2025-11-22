Nhóm tướng lĩnh Mỹ có thể đến Nga thảo luận kế hoạch hòa bình Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: RBC).

Guardian ngày 22/11 dẫn các nguồn thạo tin cho hay, sớm nhất vào cuối tuần tới, Mỹ có thể cử các tướng lĩnh đến Moscow để thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine.

Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán về việc giải quyết vấn đề Ukraine vẫn đang tiếp tục, và hiện có một kế hoạch đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn.

Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow chưa chính thức nhận được thông tin về kế hoạch của Mỹ. Theo ông, phía Mỹ có một số đề xuất nhất định, nhưng hiện chưa có nội dung nào được thảo luận một cách chi tiết.

Ông Peskov tuyên bố cần làm rõ mức độ tương tác giữa Nga và Mỹ liên quan đến kế hoạch hòa bình mới. Việc có cần thiết phải diễn ra cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Trump hay không, cũng như cấp độ liên lạc giữa Moscow và Washington về kế hoạch này, vẫn chưa được xác định.

Đồng thời, ông nhấn mạnh, Nga vẫn hoàn toàn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình dựa trên nền tảng các cuộc thảo luận đã diễn ra giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8.

Một nguồn tin thân cận Điện Kremlin cho hay, mặc dù Tổng thống Putin “hài lòng” với tổng thể kế hoạch mới do Mỹ đưa ra, nhưng tài liệu này vẫn không đáp ứng một số yêu cầu then chốt của Moscow.

Trong số các yêu cầu này có cam kết bằng văn bản bảo đảm NATO sẽ không mở rộng về phía Đông, cũng như điều khoản về quy chế trung lập được ghi trong hiến pháp Ukraine.

Liên quan đến khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), nguồn tin nhấn mạnh: Moscow chỉ sẵn sàng xem xét nếu bước đi này không gây ra hậu quả về mặt quân sự. Mô hình trung lập của Áo được nêu làm ví dụ.

Mỹ đã chuẩn bị dự thảo bảo đảm an ninh cho Ukraine trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump dựa trên Điều 5 của NATO, theo đó buộc Mỹ và các đồng minh châu Âu phải coi một cuộc tấn công vào Ukraine là tấn công vào toàn bộ liên minh và phải đáp trả tương ứng.

Truyền thông đầu tuần này đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Kế hoạch gồm 28 điều khoản, trong đó có điều khoản Ukraine sẽ phải rút khỏi Donbass, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang, từ bỏ vũ khí tầm xa, cam kết không gia nhập NATO và nhiều yêu cầu khác. Đổi lại, theo Axios, Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh tương tự các thành viên NATO.

Sky News đưa tin, tuần tới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc điện đàm để thảo luận về kế hoạch. Các nguồn tin truyền thông cũng cho hay hạn chót để Ukraine đồng ý với kế hoạch là ngày 27/11, thời điểm mà chính Tổng thống Trump đã công khai đề cập.

Tổng thống Trump ngày 21/11 tuyên bố, ông Zelensky phải ký kế hoạch hòa bình của mình, nếu không Ukraine sẽ buộc phải tiếp tục chiến đấu. Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ có tầm nhìn riêng về con đường hòa bình và ông Zelensky phải chấp nhận điều đó.