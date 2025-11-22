HLV U22 Malaysia tuyên bố cứng rắn, muốn vượt qua U22 Việt Nam ở SEA Games

Ở nội dung bóng đá nam tại SEA Games, U22 Malaysia chung bảng với U22 Việt Nam và U22 Lào tại bảng B. Bảng đấu này thi đấu tại tỉnh Songkhla (Thái Lan).

Sau khi công bố danh sách dự SEA Games vào hôm qua (21/11), HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia phát biểu đầy tự tin: “Kế hoạch của chúng tôi là bắt đầu chuẩn bị thông qua một buổi tập cùng nhau vào cuối tháng 11 này. Chúng tôi hy vọng có thể tập hợp được đội hình tốt nhất để đại diện cho đất nước tại SEA Games năm nay”.

U22 Malaysia (áo vàng) muốn đánh bại U22 Việt Nam tại SEA Games 33 (Ảnh: FAM).

“U22 Malaysia xác định mục tiêu đầu tiên là đánh bại đối thủ chính trong bảng U22 Việt Nam, để lấy vé vào bán kết. Sau khi vào bán kết, chúng tôi sẽ hướng về trận chung kết nội dung bóng đá nam”, HLV Nafuzi Zain nói thêm.

Sở dĩ U22 Malaysia muốn cạnh tranh vị trí đầu bảng B với U22 Việt Nam, vì đội đầu bảng B nhiều khả năng sẽ tránh được đội đầu bảng A (khả năng cao là U22 Thái Lan) và đội đầu bảng C (khả năng cao là U22 Indonesia).

Thay vào đó, đội đầu bảng B sẽ gặp đội nhì bảng A (có thể là U22 Campuchia) hoặc đội nhì bảng C (sẽ là cuộc cạnh tranh của các đội U22 Philippines, Singapore và Myanmar) ở bán kết. Với cặp bán kết này, cơ hội để đội đầu bảng B vào chung kết sẽ cao hơn.

Điều đáng chú ý, ở 5 lần gặp nhau gần nhất, U22 Malaysia toàn thua U22 Việt Nam cả 5 lần. Cụ thể, tại vòng bảng của giải U23 châu Á năm 2024, Malaysia thua U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn với tỷ số 0-2.

U22 Malaysia sẽ tập trung từ cuối tháng này (Ảnh: Metro)

Tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 8/2023, Malaysia thua U22 Việt Nam cũng của HLV Hoàng Anh Tuấn với tỷ số đậm 1-4, trong trận bán kết.

Trước đó 3 tháng, U22 Malaysia thua U22 Việt Nam 1-2 tại vòng bảng SEA Games 32 năm 2023, tại Campuchia. Khi đó, dẫn dắt U22 Việt Nam là HLV Troussier (người Pháp).

Ở vòng bảng của giải U23 châu Á năm 2022, Malaysia thua U22 Việt Nam 0-2, dưới thời HLV Gong Oh Kyun (người Hàn Quốc).

Cũng trong năm 2022, đội bóng trẻ Malaysia thua đội bóng cùng trang lứa của Việt Nam 0-1 tại bán kết SEA Games 31. Khi đó, dẫn dắt U22 Việt Nam là HLV Park Hang Seo (người Hàn Quốc).

Đấy chính là lý do mà U22 Malaysia hiện nay càng thêm khát khao đánh bại U22 Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đội tuyển quốc gia của họ có nguy cơ bị xử thua đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.