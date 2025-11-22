Sạt lở tại nhiều xã, phường, Đà Nẵng công bố tình huống thiên tai khẩn cấp

Ngày 22/11, UBND thành phố Đà Nẵng đã có các quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại nhiều xã, phường.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sụt lún có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư Làng truyền thống Cơtu tại thôn Agrồng, khu dân cư thôn Achiing và khu dân cư thôn Axoo, xã Tây Giang.

Sạt lở nặng tại bờ sông Thu Bồn, xã Thu Bồn (Ảnh: Công Bính).

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại bờ sông Thu Bồn thuộc khu vực cầu ông Hữu, thôn Phú Lạc, tổ 3 thôn Phú Đa 1, tổ 10 thôn Thạnh Xuyên, tổ 11 thôn Tĩnh Yên, xã Thu Bồn, với chiều dài khắc phục khoảng 500m.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở, tình hình thiên tai; chủ động huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để kịp thời sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm khi có tình huống, mưa lớn; bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, rà soát chủ động phương án bố trí lực lượng canh gác, đảm bảo an toàn cho người dân; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt trượt để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Tình huống khẩn cấp về thiên tai cũng được UBND thành phố Đà Nẵng công bố để ứng phó, khắc phục thiệt hại kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường dẫn cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân, phường Hội An).

Do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn gây ra từ ngày 26/10, cầu Duy Phước bị hư hại nghiêm trọng. Phần mố phía phường Hội An bị sụt hoàn toàn do nước lũ dâng cao và chảy xiết.

Phần đường dẫn lên cầu bị nước lũ phá tan hoang, sạt lở khiến giao thông giữa xã Nam Phước và phường Hội An bị cắt đứt.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ động quyết định lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai dự án khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức sửa chữa cầu Duy Phước.

Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí để Sở Xây dựng thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn sự nghiệp của thành phố.

Trước đó ngày 13/11, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở nghiêm trọng tại kè An Lương (xã Duy Nghĩa) và bờ biển phường Hội An Tây.